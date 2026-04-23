Eboli, il “Perito-Levi” cuore dell’Erasmus+: un viaggio tra i papiri con gli studenti di Bruxelles

È stato l’Istituto di Istruzione Superiore “Perito-Levi” di Eboli, diretto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Laura Cestaro, il cuore e il protagonista dell’iniziativa “Un viaggio nel mondo dei papiri”, che ha visto incontrarsi, ieri, studenti italiani e internazionali in un’esperienza formativa di alto valore culturale.

L’evento si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione didattica attivato tra il “Perito-Levi” e l’Istituto Comprensivo “Matteo Ripa”, guidato dal Dirigente Scolastico Daniela Natalino, nell’ambito delle attività Erasmus+ che stanno portando sul territorio una delegazione di studenti belgi del Mater Dei Instituut di Bruxelles. Gli studenti, accompagnati dai loro docenti e dai professori Silvana Mortale e Marcello Palladino dell’I.C. “Matteo Ripa”, sono stati accolti presso il Liceo Classico Europeo del “Perito-Levi”, che ha offerto loro un momento qualificante di confronto e approfondimento, confermando il proprio ruolo centrale nella promozione di percorsi educativi aperti all’Europa.

La lezione sui papiri: tra filologia e innovazione

Particolarmente significativa è stata la lezione sui papiri greci, curata dal professor Rosario Scannapieco, che ha guidato studenti e ospiti in un affascinante viaggio tra le fonti letterarie e documentarie dell’antico Egitto. La lezione, tenuta in lingua francese dagli alunni delle classi IV D e V D del Liceo Classico Europeo, ha rappresentato un esempio concreto della qualità dell’offerta formativa del “Perito-Levi”, capace di coniugare competenze linguistiche, rigore scientifico e valorizzazione della tradizione classica.

L’attività rientra nel Laboratorio permanente di filologia classica dell’Istituto, coordinato dai docenti Paola Coia, Amalia De Martino, Stefania Lanzara e dallo stesso Rosario Scannapieco e si configura come una delle esperienze più significative di didattica innovativa e internazionale promosse dal “Perito-Levi”.

La missione educativa: costruire l’identità europea

“Il nostro Istituto – ha dichiarato la Dirigente Scolastica Laura Maria Cestaro – è da sempre impegnato a offrire ai propri studenti opportunità di crescita che vadano oltre i confini nazionali. Accogliere studenti europei e coinvolgerli in attività di così alto profilo culturale significa rendere viva e attuale la nostra missione educativa. La tradizione classica, che è alla base del nostro Liceo Classico Europeo, si conferma uno straordinario strumento di dialogo e di costruzione di una identità europea condivisa”.

All’iniziativa ha preso parte anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Eboli, Lucilla Polito, che ha portato i saluti del Sindaco Mario Conte, sottolineando il valore dell’accoglienza e dello scambio culturale per l’intera comunità.

I prossimi appuntamenti istituzionali

La delegazione belga proseguirà il proprio soggiorno con ulteriori momenti istituzionali, tra cui l’incontro ufficiale presso la Casa comunale previsto per venerdì 24 aprile.

Ancora una volta, il “Perito-Levi” si conferma punto di riferimento per la formazione culturale e linguistica del territorio, capace di coniugare tradizione e innovazione in una dimensione pienamente europea.