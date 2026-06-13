Attualità

Ascea: 50 anni di sacerdozio, comunità in festa per don Giuseppe Greco

Mezzo secolo di cammino insieme, 44 anni passati alla guida della comunità di Ascea Marina e Baronia. Ieri l'intera comunità, insieme al Vescovo mons. Vincenzo Calvosa e al sindaco Stefano Sansone, si è stretta attorno a don Peppino Greco per i suoi 50 anni di sacerdozio

Chiara Esposito

La comunità di Ascea ha reso omaggio a don Giuseppe Greco, conosciuto da tutti come don Peppino, in occasione del suo 50° anniversario di sacerdozio. Un traguardo straordinario che racconta mezzo secolo di ministero vissuto con dedizione assoluta accanto alla sua gente.

Parroco di Ascea Marina e Baronia da ben 44 anni, don Peppino è una figura profondamente radicata nel territorio cilentano, stimata e benvoluta da intere generazioni di fedeli.

La santa messa all’aperto con il Vescovo Calvosa

I festeggiamenti ufficiali si sono aperti con una santa messa all’aperto, celebrata nel piazzale antistante la chiesa di Maria SS. di Porto Salvo.

A presiedere il rito sacro è stato mons. Vincenzo Calvosa, vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, che durante l’omelia ha voluto sottolineare il legame indissolubile tra il parroco e i suoi parrocchiani:

“La festa di un sacerdote è la festa dell’intera comunità.”

Alla solenne celebrazione hanno preso parte anche numerosi sacerdoti del territorio, giunti ad Ascea per testimoniare la propria vicinanza e l’affetto al festeggiato.

Il saluto dell’Amministrazione Comunale

Oltre ai tantissimi cittadini, non è mancata la partecipazione delle istituzioni locali. Il sindaco Stefano Sansone, presente insieme ai membri della giunta comunale, ha voluto esprimere ufficialmente la gratitudine di tutta la città.

Al termine della celebrazione, il primo cittadino ha letto una toccante lettera dedicata al parroco: un momento carico di profonda emozione, che l’intera piazza ha accolto e siglato con un lunghissimo e caloroso applauso.

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