Agropoli: partito questa mattina il Metrò del Mare: al via i collegamenti per il Cilento

È partito questa mattina dal porto di Agropoli il servizio del Metro del Mare, il collegamento marittimo che durante la stagione estiva consentirà a cittadini e turisti di raggiungere alcune delle più rinomate località della costa cilentana e della Campania, contribuendo a favorire una mobilità sostenibile e a valorizzare il territorio.

La ripartenza del servizio rappresenta un’importante opportunità per il comparto turistico locale e per l’intero comprensorio cilentano, offrendo un’alternativa efficiente agli spostamenti su gomma e consentendo di vivere il mare come autentica via di collegamento tra le diverse destinazioni costiere.

Il sindaco Mutalipassi: «Agropoli porta d’accesso al Cilento»

«Il ritorno del Metro del Mare conferma il ruolo centrale di Agropoli come porta d’accesso al Cilento e punto di riferimento per il turismo regionale», ha dichiarato il sindaco Roberto Mutalipassi. «Si tratta di un servizio molto atteso che migliora l’accessibilità del territorio, favorisce la destagionalizzazione e offre nuove opportunità di crescita per le attività economiche e turistiche locali».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore al Porto, Giuseppe Di Filippo: «Abbiamo lavorato affinché il porto di Agropoli fosse pronto ad accogliere al meglio questo importante servizio. Il Metro del Mare rappresenta una risorsa strategica per la promozione del nostro territorio e per la valorizzazione delle infrastrutture portuali, sempre più al servizio di cittadini e visitatori».

Sicurezza a bordo e nuove fermate della stagione

Presente alla partenza anche il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, Tenente di Vascello Vincenzo Chetta, che ha sottolineato l’importanza della sicurezza delle operazioni portuali: «L’avvio del servizio si è svolto nel pieno rispetto delle procedure previste. La Capitaneria di Porto continuerà a garantire il massimo impegno affinché i collegamenti si svolgano in condizioni di sicurezza, assicurando assistenza e vigilanza lungo tutte le attività connesse al traffico passeggeri».

Con la partenza odierna prende ufficialmente il via una nuova stagione del Metro del Mare, destinata a rafforzare il legame tra il Cilento e le principali mete turistiche della costa campana, offrendo un servizio sempre più apprezzato da residenti e visitatori. Oltre ad Agropoli, il Metro’ del mare attraccherà anche ai porti di San Marco di Castellabate e Acciaroli.