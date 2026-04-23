Battipaglia, al via il restyling della zona industriale: chiude Viale Spagna. Ecco il piano traffico

Importanti novità per la viabilità nella zona industriale di Battipaglia. Con l’ordinanza dirigenziale n. 42, firmata in data odierna, il Settore Tecnico del Comune ha disposto l’istituzione del divieto di transito su Viale Spagna, nel tratto compreso tra Viale Europa e la Strada Provinciale 195 (Bosco Secondo).

L’intervento rientra nel progetto strategico denominato “Battipaglia – Potenziamento area della logistica e riqualificazione della viabilità”, un’opera fondamentale per migliorare le infrastrutture a servizio del comparto produttivo e industriale della città.

I lavori

I lavori, affidati alla ditta Fenix Consorzio Stabile, riguardano la realizzazione di nuovi sottoservizi, con specifici interventi sugli attraversamenti fognari e idrici. Per mitigare i disagi in un’area caratterizzata da un’alta intensità di traffico pesante, è stata scelta una modalità operativa a step, il cantiere procederà per tratti di 100 metri. Saranno interessati progressivamente i numeri civici dal 9 al 17. Non verrà occupata l’intera carreggiata contemporaneamente.

Tempi e durata

Le limitazioni alla circolazione non saranno permanenti ma legate allo stato d’avanzamento dell’opera. Il cronoprogramma prevede una durata complessiva di 90 giorni, con restrizioni in vigore dal 21 aprile al 21 luglio 2026.

Piano di viabilità alternativa

Il Comando di Polizia Municipale e gli uffici tecnici hanno delineato percorsi specifici per aziende, lavoratori e mezzi pesanti:

Per chi proviene dalla SS18 (lato Battipaglia): Deviazione obbligatoria su Viale delle Industrie, percorrendo la SP 195 – Bosco Secondo in direzione Viale Spagna.

Per chi proviene da Eboli: Proseguire sulla SP 195 – Bosco Secondo e immettersi su Viale delle Industrie.

La ditta esecutrice garantirà sempre l’accesso alle proprietà private e agli opifici industriali situati lungo il tratto interessato. Nei punti più critici sarà presente personale specializzato (movieri) per la gestione manuale del flusso veicolare.