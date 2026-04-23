Cronaca

Operazione antidroga tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare: sequestri e arresti della Guardia di Finanza

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Salerno: sequestrati oltre 500 grammi di droga tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare. Due arresti e contanti sequestrati.

Comunicato Stampa
Guardia di Finanza controlli

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, nei giorni scorsi, ha dato vita a un deciso giro di vite volto alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra in un piano di monitoraggio costante del territorio per contrastare i traffici illeciti nelle zone a maggiore densità di transito.

Il blitz della Compagnia di Cava de’ Tirreni

L’azione, coordinata e condotta dai militari della Compagnia di Cava de’ Tirreni, ha portato a risultati significativi attraverso operazioni di servizio mirate. I controlli si sono concentrati in particolare tra il centro cittadino di Cava de’ Tirreni e il comune costiero di Vietri sul Mare, snodi cruciali per il mercato locale della droga.

Sequestri e numeri dell’operazione

Nel corso delle perquisizioni, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e posto sotto sequestro un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e materiale logistico:

  • 420 grammi di cocaina;
  • 90 grammi tra hashish e crack;
  • 1.625 euro in contanti, ritenuti provento diretto dell’attività di spaccio;
  • 2 telefoni cellulari, utilizzati per la gestione dei contatti e del traffico illecito.

Secondo le stime degli inquirenti, se la droga fosse stata immessa sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno illecito di circa trentamila euro.

Due arresti e il trasferimento in carcere

L’operazione si è conclusa con l’arresto di due persone, ritenute responsabili del traffico. Entrambi i soggetti sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Salerno “Antonio Caputo” e dovranno rispondere del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

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