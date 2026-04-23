Ponte di Primavera in Campania: Riflettori Accesi su A2 e Statale 18 per il Maxi Esodo

Sulla rete Anas (Gruppo FS Italiane) è previsto un flusso imponente per il maxi ponte che unisce la Festa della Liberazione alla festività del 1° maggio. Complessivamente, sono circa 95 milioni i veicoli attesi sulle strade italiane fino al 3 maggio, con la Campania e il Mezzogiorno nel ruolo di protagonisti assoluti grazie all’attrattività delle mete balneari e culturali.

Il trend vede una crescita del traffico del +6% nelle giornate di giovedì e venerdì, mentre per sabato 25 aprile si prevede una stabilizzazione dei flussi verso le località di villeggiatura.

Focus Campania: monitoraggio speciale su A2 e SS18

Le direttrici campane saranno tra le più sollecitate dell’intera rete nazionale. Riflettori accesi in particolare sull’Autostrada A2 “del Mediterraneo”, asse fondamentale per il collegamento verso il Cilento e la Calabria, e sulla Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore”, arteria vitale per il turismo costiero.

Proprio in queste aree, Anas potenzierà la sorveglianza per gestire l’aumento dei flussi, che nel Mezzogiorno toccheranno picchi del +10% rispetto alla media ordinaria, con una particolare concentrazione di traffico prevista per il controesodo di domenica 3 maggio (+8%).

Il Piano Operativo: 2500 risorse e presidio h24

L’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha delineato la strategia per garantire la fluidità della circolazione:

“Aumenteremo la sorveglianza garantendo la presenza ininterrotta di 2500 risorse in turnazione e oltre 200 unità nelle Sale Operative Territoriali. Il nostro impegno, in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e le Forze dell’Ordine, è rendere sicura la circolazione su arterie strategiche come la A2 e le statali campane”.

L’Ad ha poi ribadito l’importanza della prudenza: “Aggiungiamo al nostro lavoro quotidiano l’invito a guidare nel rispetto del Codice della Strada e senza distrazioni”.

Calendario dei divieti e giorni critici

Per favorire il traffico vacanziero, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa dalle ore 9:00 alle ore 22:00 nelle giornate di:

Sabato 25 e domenica 26 aprile;

Venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 maggio.

L’ultimo grande picco di rientro è atteso per la serata di domenica 3 maggio, quando il traffico di ritorno dalle coste campane verso i grandi centri urbani richiederà la massima attenzione da parte degli automobilisti.