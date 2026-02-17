Sport, seconda categoria: alla scoperta del Sicignano. Parla il presidente, Luca Giglio

Continua il viaggio di InfoCilento alla scoperta delle piccole realtà sportive del territorio. Ad intervenire all’interno del programma sportivo InCampo, andato in onda ieri sera è stato il Dirigente del Sicignano, Luca Giglio, squadra attualmente in zona play off e a soli tre punti dalla vetta del campionato di seconda categoria girone L.

Le parole del Presidente Giglio

“È un campionato bellissimo, anche se complicato perché poi la domenica ogni partita la vivi con estrema enfasi, però è un campionato in cui abbiamo cinque squadre in tre punti, e addirittura sono sette le squadre in lotta per i play off, quindi è veramente complicato, è difficile, faccio i complimenti anche alle altre compagini del campionato perché sono tutte squadre ben organizzate, in realtà dove fare calcio non è semplice, noi per primi abbiamo tante difficoltà, quindi come prima cosa voglio fare i complimenti a tutte le altre squadre del campionato dalla prima all’ultima, perché è un campionato davvero bello e complicato “, ha detto il Presidente Giglio parlando di questa lotta al vertice e della stagione in corso.

Una squadra importante per la comunità

Il Presidente si è poi soffermato sull’importanza della squadra per la comunità locale e sul gruppo che si è formato: “La nostra società è una società giovane che nasce semplicemente tre anni fa quando si è corso il rischio di non avere più una squadra in un paese come Sicignano che appunto è una piccola realtà, con giovani che comunque qualche calcio al pallone lo danno ancora, quindi per noi era troppo importante.

Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, facciamo un sacrificio, siamo tre amici che abbiamo deciso di rimettere in piedi un po’ le sorti della squadra, siamo stati fortunati, bravi, a trovare un gruppo di ragazzi tutti del posto, soprattutto il primo anno abbiamo fatto leva appunto sui ragazzi di Sicignano, i ragazzi giovani, abbiamo dei ragazzi di 17-18 anni che hanno iniziato con noi tre anni fa, e sono veramente fantastici, lo zoccolo duro che tiene in piedi questa realtà sono appunto i giovani di Sicignano, i giovani del nostro paese.

Abbiamo avuto la fortuna di scoprire qualche ragazzo extracomunitario, abbiamo preso qualche componente esterno da fuori per dare un po’ di esperienza e supporto a quelli che sono i nostri ragazzi molto giovani, e quindi il primo anno abbiamo vinto il campionato di terza, il secondo anno abbiamo fatto un ottimo campionato e quest’anno ci proviamo.”