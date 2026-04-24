Camerota, farmacia di Lentiscosa: arriva l’ok della Regione. Si attende adesso l’ASL

L’Amministrazione comunale di Camerota informa la cittadinanza e gli organi di stampa che la problematica relativa al servizio farmaceutico nella frazione di Lentiscosa è oggi in via di progressiva risoluzione.

L’iter

A seguito dell’interlocuzione istituzionale con la Regione Campania, la stessa ha formalmente preso atto dell’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco in data 3 aprile scorso quale misura straordinaria e temporanea, finalizzata a fronteggiare una situazione emergenziale e ad assicurare la continuità dell’assistenza sanitaria sul territorio.

Si tratta di un passaggio importante che conferma, sul piano sostanziale, la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere dal Comune, orientata esclusivamente alla tutela di un servizio essenziale per la comunità, in particolare per le fasce più fragili della popolazione.

Si attende l’ok dell’ASL

Spetta adesso all’ASL Salerno adottare con la massima tempestività gli atti di propria competenza, al fine di garantire la piena e immediata operatività del servizio.

Parallelamente, l’Amministrazione comunale procederà senza indugio anche lungo il percorso ordinario, attivando tutti gli adempimenti necessari nel caso in cui il prossimo interpello dovesse andare deserto, così da assicurare in ogni caso una soluzione stabile e definitiva anche attraverso un dispensario farmaceutico, come previsto dalla norma.

“Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, nel rispetto della legge e con un solo obiettivo: non lasciare la nostra comunità senza un servizio sanitario essenziale. Oggi registriamo un importante riscontro istituzionale che conferma la bontà del percorso intrapreso”, il commento a caldo del Sindaco Mario Salvatore Scarpitta.

“Non posso però non stigmatizzare il comportamento di chi, in queste settimane, ha scelto di lavorare quotidianamente contro la comunità di Camerota. C’è chi, invece di contribuire a risolvere i problemi, ha preferito alimentare polemiche, diffondere informazioni non corrette e ostacolare ogni iniziativa, senza mai avanzare una proposta concreta.

Questo modo di agire non è solo irresponsabile, ma rappresenta un danno diretto ai cittadini. Chi mi conosce sa con quanta determinazione mi muovo, avendo in testa un unico interesse: la mia comunità”.

“L’Amministrazione continuerà ad operare con serietà, trasparenza e determinazione – fanno eco gli Assessori Vincenzina Perazzo e Francesco Saturno – perché la tutela degli interessi collettivi viene prima di tutto, e non può essere piegata a logiche di contrapposizione sterile o di mero interesse personale.”