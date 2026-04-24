Serie D: la Gelbison ad Enna per blindare i play off

Si avvicina la penultima giornata del campionato di Serie D. Nel girone I, la Gelbison sarà impegnata sul campo dell’Enna Calcio con l’obiettivo di blindare la zona play off, con il quinto posto attualmente occupato dai cilentani. Il match è in programma domenica 26 aprile alle ore 15.00 allo stadio “Generale Gaeta” di Enna.

Lo stato di forma: il momento d’oro di Agovino

I rossoblù sono reduci dalla vittoria casalinga contro l’Acireale conquistata grazie alla rete di Castro arrivata nel finale di gara. Un gran periodo di forma per la squadra allenata da Mister Agovino, che nelle ultime 5 sfide ha collezionato ben 13 punti, confermandosi una delle compagini più in salute del torneo.

L’avversario: l’Enna tra attacco super e difesa fragile

Situazione opposta per i siciliani, che nelle ultime 5 gare hanno totalizzato solo 4 punti, frutto di tre sconfitte (con Acireale, Reggina e Nissa), un pareggio con il Sambiase e una vittoria con il Milazzo.

Attualmente l’Enna occupa l’undicesima posizione: una situazione che vuol dire salvezza certa e sicura, ma a ridosso della zona play out. Nonostante il trend recente, i padroni di casa vantano il terzo miglior attacco del campionato con 48 reti realizzate (meglio solo Athletic Club Palermo e Savoia). Tra i finalizzatori spiccano:

Franck Tchaouna: 13 gol

13 gol Donato Distratto: 9 gol

Nota dolente per i siciliani è la difesa, con ben 50 reti incassate finora.

Clima partita: la “Giornata Gialloverde”

Il Club siciliano arriverà alla partita di domenica con la voglia di portare a casa punti importanti, uno snodo cruciale per la stagione e la salvezza della squadra. La società ha così indetto la “Giornata Gialloverde”, chiamando a raccolta anche gli studenti della città per spingere il gruppo verso l’ennesima storica salvezza. Una gara non facile per la squadra di Mister Cimino, che si troverà di fronte la corazzata Gelbison