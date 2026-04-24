Sicurezza stradale: addio pericoli tra via Questione e viale della Repubblica a Capaccio Paestum

Si sono conclusi gli interventi di messa in sicurezza di uno dei nodi viari più critici del territorio comunale: l’intersezione tra via Questione I, via Questione II e viale della Repubblica. L’area è stata storicamente teatro di numerosi sinistri stradali, alcuni dei quali con esiti gravi, a causa dell’elevato volume di traffico che interessa l’arteria, utilizzata dai conducenti come alternativa strategica alla Strada Provinciale 175.

Le novità tecniche: dossi e illuminazione potenziata

L’intervento, mirato alla tutela di automobilisti e pedoni, ha previsto una serie di misure strutturali per mitigare il rischio incidenti:

L’installazione di dispositivi di rallentamento della velocità per moderare il flusso veicolare e consentire di impegnare in sicurezza l’intersezione;

per moderare il flusso veicolare e consentire di impegnare in sicurezza l’intersezione; Il potenziamento della segnaletica verticale ;

; L’integrazione di dispositivi di illuminazione di preavviso, fondamentali per garantire la massima visibilità anche nelle ore notturne.

La mappatura della Polizia Locale e il piano sicurezza

Questo intervento rappresenta un ulteriore tassello nel programma organico di sicurezza stradale che l’Amministrazione comunale sta portando avanti con determinazione.

Il Comandante della Polizia Locale, Maggiore Antonio Rinaldi, ha mappato i punti più pericolosi della rete viaria e sta intervenendo sistematicamente per ridurre drasticamente il numero dei sinistri e garantire strade più sicure a tutti i cittadini. L’operazione si aggiunge ai precedenti lavori già conclusi su altri incroci del territorio, confermando l’impegno costante della giunta nel rispondere alle criticità storiche della viabilità locale.

«Garantire la sicurezza dei cittadini è un dovere imprescindibile che la nostra Amministrazione mette al primo posto dell’agenda politica», ha dichiarato il Sindaco Gaetano Paolino.

«L’intervento completato all’intersezione tra via Questione I, via Questione II e viale della Repubblica non è che un ulteriore tassello di un piano più ampio di riqualificazione della nostra rete viaria. Siamo intervenuti in un punto storicamente critico, dove l’alta velocità e la scarsa visibilità hanno causato troppi incidenti in passato. Con l’installazione dei dossi e della nuova segnaletica luminosa, puntiamo a ridurre drasticamente i rischi, tutelando la vita di chi percorre ogni giorno le nostre strade. Il nostro obiettivo è creare una viabilità più moderna e, soprattutto, a misura d’uomo».