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Sapri, nuova segnaletica in Piazza Regina Elena: ecco come cambia la circolazione

Rivoluzione traffico a Sapri: installata la nuova segnaletica in Piazza Regina Elena. Scopri il nuovo percorso per le auto e le aree che restano pedonali

Maria Emilia Cobucci
Sapri, piazza regina Elena

Una novità attende i cittadini di Sapri. Nel corso della mattinata odierna è stata infatti posizionata, dal personale della Polizia Municipale, una nuova segnaletica nella centrale Piazza Regina Elena.

Il nuovo percorso per le auto

I segnali stradali, posti alle due estremità della piazza, indicano il tratto di strada che potrà essere attraversato dalle automobili, senza alcuna limitazione di giorni o di orari.

Più precisamente, per le autovetture che sopraggiungono dal Lungomare Italia e imboccano via Camerelle, sarà possibile attraversare la piazza e ritrovarsi poi dinanzi via Carlo Alberto. Un modo, dunque, per rendere più scorrevole il traffico della città di Sapri e permettere a tutti gli automobilisti di muoversi con più facilità all’interno della cittadina.

Area pedonale e contesto politico

La restante parte della piazza, appositamente segnalata, rimane sempre esclusivamente pedonabile. La viabilità e la gestione di Piazza Regina Elena erano state, nei giorni scorsi, oggetto di un attacco e di critiche da parte dei consiglieri di minoranza.

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