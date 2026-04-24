Piana del Sele

Eboli, la maggioranza scricchiola: salta la terza giunta. Conte cerca di ricucire

Situazione critica all'amministrazione Conte: tra il nodo Prius, lo stallo sulla Polizia Municipale e i malumori interni, la maggioranza minaccia di disertare il Consiglio

Antonio Elia
Municipio Eboli

Si apre una nuova, delicata fase di tensione politica al comune di Eboli. La notizia, che sta scuotendo gli equilibri di Palazzo di Città, è il fallimento della terza riunione consecutiva di giunta. Il sindaco Mario Conte non riesce, al momento, a trovare la sintesi necessaria all’interno della propria squadra amministrativa, un segnale inequivocabile di una crisi che appare, giorno dopo giorno, sempre più profonda.

Il nodo del Prius e lo scontro su Marisei

Al centro del dibattito politico, che sta bloccando l’operatività dell’esecutivo, c’è la delega al Prius (Programma Integrato Urbano Sostenibile). Attualmente in capo all’assessore Salvatore Marisei, questa delega è diventata il principale terreno di scontro tra le diverse anime della maggioranza.

Da parte di diversi consiglieri, infatti, emerge una richiesta sempre più pressante: la rimozione della delega all’assessore. Un “braccio di ferro” che sta paralizzando le dinamiche di giunta e che rischia di trasformarsi in una frattura insanabile.

Non solo deleghe: un quadro complesso

La questione Prius è solo la punta dell’iceberg di un malessere più ampio. L’amministrazione Conte si trova a dover gestire diverse altre criticità che complicano ulteriormente il quadro politico: Il vuoto in giunta: Il sindaco non è ancora riuscito a trovare un sostituto per l’ex assessore all’ambiente, Marianna Ingenito, dimessasi nelle scorse settimane.

La gestione della Polizia Municipale: Si è riaperto il caso relativo al comandante del corpo. Dopo che il vincitore del concorso ha rinunciato all’incarico a Giffoni, alcuni consiglieri di maggioranza hanno chiesto al primo cittadino di interrompere il rapporto fiduciario attuale e puntare su una soluzione interna, ridisegnando la guida dei vigili urbani.

Il “caso” della canzone: A rendere il clima ancora più surreale, si aggiungono i rumors su una canzone ironica — realizzata dal fratello di un assessore — che è risultata decisamente “indigesta” a gran parte della maggioranza.

L’ultimatum: le prossime ore sono decisive

Le ore che attendono l’amministrazione ebolitana sono concitate e potrebbero rivelarsi decisive. Il clima di incertezza è alimentato dalla consapevolezza che manca ormai circa un anno alle prossime elezioni amministrative: un appuntamento che rende ogni scelta politica estremamente delicata.

Secondo le indiscrezioni raccolte, una parte consistente della maggioranza avrebbe già lanciato un ultimatum al sindaco Conte: senza una soluzione immediata che preveda un ridimensionamento del ruolo di Marisei e risposte concrete sugli altri nodi aperti, la minaccia è quella di disertare le prossime sedute del consiglio comunale. Una prospettiva che, se confermata, porterebbe l’attività amministrativa alla paralisi totale. Il primo cittadino è dunque chiamato a un intervento rapido e autorevole.

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