Alburni

Da Aquara a Milano: Pasquale Vessa presenta la sua autobiografia con Bobo Craxi

Grande partecipazione ad Aquara per la presentazione del libro di Pasquale Vessa. Un viaggio emozionante da Ottati al cuore dell'economia milanese

Alessandra Pazzanese

Ieri sera, la cornice del Centro Culturale “Fioravante Serraino” di Aquara ha ospitato un evento di altissimo profilo culturale e politico: la presentazione del libro “Da Via San Biagio a Piazza San Babila”, opera autobiografica di Pasquale Vessa.

L’imprenditore e politico, originario di Ottati, ha condiviso con una platea gremita un racconto che non è solo personale, ma si fa specchio della storia italiana.

Un ponte tra Sud e Nord

Nel volume emerge con forza lo spaccato sociale e politico di decenni di storia nazionale. Il racconto si snoda partendo dalle radici profonde del Sud per approdare ai centri nevralgici del potere e dell’economia milanese, rappresentando un vero e proprio ponte tra due mondi apparentemente distanti ma indissolubilmente legati.

Il dibattito e gli interventi istituzionali

L’evento, moderato con precisione dall’Avvocato Maria Grazia Libardi, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e amministratori locali. Ad aprire i lavori è stato il Sindaco di Aquara, Antonio Marino, che ha sottolineato il valore del confronto culturale per il territorio.

Il dibattito si è arricchito della presenza di figure autorevoli del panorama istituzionale:

  • On. Guido Milanese: Consigliere del Ministro dell’Ambiente.
  • On. Bobo Craxi: Già Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, a cui sono state affidate le conclusioni finali.

“Un racconto necessario per capire come le radici di una piccola comunità possano alimentare grandi percorsi personali e collettivi.”

L’incontro ha confermato quanto la memoria storica e l’esperienza individuale di figure come Vessa siano fondamentali per interpretare le dinamiche evolutive del nostro Paese.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.