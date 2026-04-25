Da Aquara a Milano: Pasquale Vessa presenta la sua autobiografia con Bobo Craxi

Ieri sera, la cornice del Centro Culturale “Fioravante Serraino” di Aquara ha ospitato un evento di altissimo profilo culturale e politico: la presentazione del libro “Da Via San Biagio a Piazza San Babila”, opera autobiografica di Pasquale Vessa.

L’imprenditore e politico, originario di Ottati, ha condiviso con una platea gremita un racconto che non è solo personale, ma si fa specchio della storia italiana.

Un ponte tra Sud e Nord

Nel volume emerge con forza lo spaccato sociale e politico di decenni di storia nazionale. Il racconto si snoda partendo dalle radici profonde del Sud per approdare ai centri nevralgici del potere e dell’economia milanese, rappresentando un vero e proprio ponte tra due mondi apparentemente distanti ma indissolubilmente legati.

Il dibattito e gli interventi istituzionali

L’evento, moderato con precisione dall’Avvocato Maria Grazia Libardi, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e amministratori locali. Ad aprire i lavori è stato il Sindaco di Aquara, Antonio Marino, che ha sottolineato il valore del confronto culturale per il territorio.

Il dibattito si è arricchito della presenza di figure autorevoli del panorama istituzionale:

On. Guido Milanese: Consigliere del Ministro dell’Ambiente.

Consigliere del Ministro dell’Ambiente. On. Bobo Craxi: Già Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, a cui sono state affidate le conclusioni finali.

“Un racconto necessario per capire come le radici di una piccola comunità possano alimentare grandi percorsi personali e collettivi.”

L’incontro ha confermato quanto la memoria storica e l’esperienza individuale di figure come Vessa siano fondamentali per interpretare le dinamiche evolutive del nostro Paese.