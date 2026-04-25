Cilento

Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati

Elezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare

Redazione Infocilento

Sono 12 i comuni nell’area sud della provincia chiamati alle urne per le elezioni amministrative 2026. Gli occhi sono puntati anche sul Capoluigo, Salerno, insieme a Campagna unici comuni al di sopra dei 15mila abitanti e quindi a “rischio” ballottaggio.

Elezioni amministrative 2026 – le liste

Ecco tutte le liste e i candidati nei comuni al voto (clicca sul nome del comune per leggere le liste):

Le regole del voto

Per le elezioni amministrative 2026 possono votare tutti i cittadini che alla data delle elezioni hanno compiuto i 18 anni, residenti nel comune oggetto di votazione. Per votare servono tessera elettorale con ancora spazi liberi e un documento di riconoscimento valido. A differenza delle Elezioni Europee, non possono votare gli studenti fuori sede. Gli italiani residenti all’estero possono votare alle elezioni amministrative venendo in Italia a votare presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, in quanto non previsto il voto all’estero.

Date e modalità di voto: l’ipotesi ballottaggio

Si voterà nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Secondo quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri (Cdm), per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è previsto il turno di ballottaggio qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta (50%+1 dei voti). L’eventuale secondo turno di votazione si terrà il 7 e l’8 giugno.

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