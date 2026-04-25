Elezioni a Sassano 2026: ecco liste e candidati

C’è una sola lista in campo a Sassano. Si tratta di Noi per Sassano, con candidato a sindaco Nicola Pellegrino, fratello dell’ex consigliere regionale Tommaso. Il suo nome ha unito le diverse parti intenzionate a competere in questa tornata elettorale.
Per la lista Noi per Sassano, dunque, l’unico avversario sarà il quorum.
Ecco liste e candidati per le elezioni comunali a Sassano
NOI PER SASSANO
Candidato sindaco: Nicola Pellegrino
Pietro Bautti
Roberto Capozzoli
Gaetana Esposito (detta Tana)
Domenico Fornino
Domenico Inglese
Giovanni Pellegrino (detto Gianni)
Luigi Petrizzo (detto Gegè)
Gianfranco Russo
Maria Russo
Gaetano Spano
Mario Trotta
Loreto Riccio