Elezioni

Elezioni a Sassano 2026: ecco liste e candidati

Elezioni a Sassano: depositata la lista unica "Noi per Sassano" con Nicola Pellegrino candidato sindaco. Ecco come il nome del fratello dell'ex consigliere regionale ha unito le forze politiche del territorio

Erminio Cioffi

C’è una sola lista in campo a Sassano. Si tratta di Noi per Sassano, con candidato a sindaco Nicola Pellegrino, fratello dell’ex consigliere regionale Tommaso. Il suo nome ha unito le diverse parti intenzionate a competere in questa tornata elettorale.

Per la lista Noi per Sassano, dunque, l’unico avversario sarà il quorum.

Ecco liste e candidati per le elezioni comunali a Sassano

NOI PER SASSANO

Candidato sindaco: Nicola Pellegrino

Pietro Bautti
Roberto Capozzoli
Gaetana Esposito (detta Tana)
Domenico Fornino
Domenico Inglese
Giovanni Pellegrino (detto Gianni)
Luigi Petrizzo (detto Gegè)
Gianfranco Russo
Maria Russo
Gaetano Spano
Mario Trotta
Loreto Riccio

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