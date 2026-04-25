Elezioni a San Giovanni a Piro 2026: ecco liste e candidati

È corsa a due nel Comune di San Giovanni a Piro per il rinnovo del Consiglio comunale, in vista delle prossime elezioni amministrative in programma il 24 e 25 Maggio. A scendere nuovamente in campo è la lista “InComune” capeggiata dal Sindaco in carica Ferdinando Palazzo che conta al suo interno diversi amministratori uscenti. In contrapposizione vi è la lista “Liberi di Scegliere”, composta da dieci candidati, e che vede come capolista il consigliere di minoranza Sandro Paladino.
Le liste per le elezioni comunali a San Giovanni a Piro
InComune
Candidato sindaco: Ferdinando Palazzo
Daniele Albanese
Stefano Baldassarri
Maria Giovanna Bruno
Mario Cetrangolo detto “Berlinguer”
Gabriele Fasolino
Felice Gagliardo
Felice Iannuzzi
Mario Magliano
Ivan Marotta
Alfonso Senape
Maria Sorrentino detta “Maria”
Pasquale Sorrentino detto “Pasquale”
Liberi di Scegliere
Candidato sindaco: Sandro Paladino
Alberico Sorrentino
Giuseppe Sorrentino
Antonio Di Mauro
Domenico Sica
Alessandro Maiese
Ilaria Nucci
Andreana Siciliano
Nadia Furgione
Federica Colantuoni