Cilento

Elezioni a San Giovanni a Piro 2026: ecco liste e candidati

San Giovanni a Piro al voto il 24 e 25 maggio: sarà corsa a due tra la lista "InComune" del sindaco uscente Palazzo e "Liberi di Scegliere" di Sandro Paladino. Scopri tutti i candidati

Maria Emilia Cobucci

È corsa a due nel Comune di San Giovanni a Piro per il rinnovo del Consiglio comunale, in vista delle prossime elezioni amministrative in programma il 24 e 25 Maggio. A scendere nuovamente in campo è la lista “InComune” capeggiata dal Sindaco in carica Ferdinando Palazzo che conta al suo interno diversi amministratori uscenti. In contrapposizione vi è la lista “Liberi di Scegliere”, composta da dieci candidati, e che vede come capolista il consigliere di minoranza Sandro Paladino.

Le liste per le elezioni comunali a San Giovanni a Piro

InComune

Candidato sindaco: Ferdinando Palazzo
Daniele Albanese
Stefano Baldassarri
Maria Giovanna Bruno
Mario Cetrangolo detto “Berlinguer”
Gabriele Fasolino
Felice Gagliardo
Felice Iannuzzi
Mario Magliano
Ivan Marotta
Alfonso Senape
Maria Sorrentino detta “Maria”
Pasquale Sorrentino detto “Pasquale”

Liberi di Scegliere

Candidato sindaco: Sandro Paladino
Alberico Sorrentino
Giuseppe Sorrentino
Antonio Di Mauro
Domenico Sica
Alessandro Maiese
Ilaria Nucci
Andreana Siciliano
Nadia Furgione
Federica Colantuoni

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