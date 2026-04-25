Elezioni a San Giovanni a Piro 2026: ecco liste e candidati

È corsa a due nel Comune di San Giovanni a Piro per il rinnovo del Consiglio comunale, in vista delle prossime elezioni amministrative in programma il 24 e 25 Maggio. A scendere nuovamente in campo è la lista “InComune” capeggiata dal Sindaco in carica Ferdinando Palazzo che conta al suo interno diversi amministratori uscenti. In contrapposizione vi è la lista “Liberi di Scegliere”, composta da dieci candidati, e che vede come capolista il consigliere di minoranza Sandro Paladino.

Le liste per le elezioni comunali a San Giovanni a Piro

InComune

Candidato sindaco: Ferdinando Palazzo

Daniele Albanese

Stefano Baldassarri

Maria Giovanna Bruno

Mario Cetrangolo detto “Berlinguer”

Gabriele Fasolino

Felice Gagliardo

Felice Iannuzzi

Mario Magliano

Ivan Marotta

Alfonso Senape

Maria Sorrentino detta “Maria”

Pasquale Sorrentino detto “Pasquale”

Liberi di Scegliere

Candidato sindaco: Sandro Paladino

Alberico Sorrentino

Giuseppe Sorrentino

Antonio Di Mauro

Domenico Sica

Alessandro Maiese

Ilaria Nucci

Andreana Siciliano

Nadia Furgione

Federica Colantuoni