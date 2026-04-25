Elezioni a Casal Velino 2026: ecco liste e candidati

A Casal Velino le Amministrative 2026 si preannunciano senza confronto elettorale. La compagine “Veliero”, guidata da Silvia Pisapia, sarà infatti l’unica lista a concorrere per il governo del Comune. Nessun altro gruppo ha presentato candidature, lasciando agli elettori un’unica proposta politica.
Ecco la lista e i candidati
“Il Veliero” – candidato sindaco Silvia Pisapia
Abagnale Katiuscia Rosella Luana, Cammarota Giovanni, Caputo Antonio, Crescenzo Angelo, Esposito Roberto, Feo Giancarlo Maurizio, Garzione Francesca, Gentile Antonio, Giordano Domenico, Giordano Giovanni, Marrone Anna Alessandra, Scorzelli Marilinda.