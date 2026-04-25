Cilento

Elezioni a Casal Velino 2026: ecco liste e candidati

Elezioni Comunali 2026 a Casal Velino: depositata solo la lista "Il Veliero". Silvia Pisapia corre senza avversari. Scopri cosa succede ora e il ruolo decisivo del quorum

Chiara Esposito

A Casal Velino le Amministrative 2026 si preannunciano senza confronto elettorale. La compagine “Veliero”, guidata da Silvia Pisapia, sarà infatti l’unica lista a concorrere per il governo del Comune. Nessun altro gruppo ha presentato candidature, lasciando agli elettori un’unica proposta politica.

Ecco la lista e i candidati

“Il Veliero” – candidato sindaco Silvia Pisapia

Abagnale Katiuscia Rosella Luana, Cammarota Giovanni, Caputo Antonio, Crescenzo Angelo, Esposito Roberto, Feo Giancarlo Maurizio, Garzione Francesca, Gentile Antonio, Giordano Domenico, Giordano Giovanni, Marrone Anna Alessandra, Scorzelli Marilinda.

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