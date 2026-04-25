Cilento

Elezioni a Lustra 2026: ecco liste e candidati

Elezioni a Lustra: corsa a tre per il Comune. Spunta la lista di protesta "Italia dei Diritti" contro Guerra ed Elia. Ecco tutti i candidati per le comunali 2026

Chiara Esposito

I cittadini di Lustra tornano alle urne e, la sfida per la fascia tricolore non è più a due: da un lato il sindaco uscente Luigi Guerra, dall’altro Fabio Elia, che ha presentato ufficialmente la sua lista nella giornata di ieri. A sorpresa, però, è comparsa anche una terza compagine, quella di “Italia dei diritti”, candidato sindaco Nanni Paolo, non composta da persone locali e che ha presentato candidature anche in passato sul territorio cilentano, in segno di protesta.

Liste e Candidati a Lustra per le elezioni comunali 2026

Ecco le liste e i candidati:
“Lustra Futura” – candidato sindaco Elia Fabio.
Buccino Antimo, Coppola Fabio, Di Santi Domenico, Figliola Giuseppe, Inverso Alfonso, Muscariello Vincenzo, Paciello Adalgisa, Rese Leonardo, Santoro Giovanni, Zammarrelli Maria

“Crescere Insieme – candidato sindaco Guerra Luigi
Baratta Massimiliano, Castellano Gianluca, Castellano Mario, Gorga Antonella,Lerro Fedele Giuseppe, Migliorino Giuseppina, Monzo Jessica Rosalia, Passaro Davide, Tierno Gerardo, Viglino Angelo.

“Italia dei Diritti” – candidato sindaco Nanni Paolo
Bontempi Loredana, Egidi Luca, Hammad Elsayed Luca, Nacar Maria, Nuzzo Antonio, Martone Nicola, Pastore Irene, Perrotta Martina, Pigazzini Cristina, Viscomi Elena

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