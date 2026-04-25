Elezioni a Postiglione 2026: ecco liste e candidati

È corsa a due nel Comune di Postiglione. Come annunciato già nei giorni scorsi, il sindaco uscente Carmine Cennamo ha riconfermato la sua candidatura a primo cittadino con la lista denominata “Noi per Postiglione”, che include nomi di consiglieri con una lunga esperienza nella vita politica locale.
A capeggiare la lista sfidante, denominata “Postiglione Bene Comune”, è Piero Forlano, già tra i componenti della minoranza consiliare. Tra i nomi della sua lista non compare quello dell’ex sindaco di Postiglione, Mario Pepe, a capo dell’opposizione negli ultimi anni, che, a quanto pare, si è ritirato dalla scena politica almeno per i prossimi cinque anni.
Elezioni a Postiglione, le liste
POSTIGLIONE
LISTA “NOI PER POSTIGLIONE”
CANDIDATO SINDACO
Carmine Cennamo
CONSIGLIERI
Dario Alterio
Deborah Amoruso
Pasquale Caputo
Vincenzo Chiella
Antonio D’Antonio
Luigi Di Matteo
Pasquale Elia
Nicola Sfratta
Gessica Trotta
Carmine Turco
LISTA “POSTIGLIONE BENE COMUNE”
CANDIDATO SINDACO
Piero Forlano
CONSIGLIERI
Cecilia Caputo
Aniello Stravino
Luigi Vecchio
Giovanni Onnembo
Eliseo Marciello
Simone Onnembo