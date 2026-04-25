Elezioni a Laurito 2026: ecco liste e candidati

È la lista “Arcobaleno” capeggiata dall’ex Sindaco Vincenzo Speranza a partecipare alle elezioni amministrative 2026 nel comune di Laurito. Una nuova compagine politica con al suo interno la presenza di quattro donne e di quattro ragazzi under 25.
Speranza si era dimesso nei mesi scorsi per poter concorrere alle elezioni regionali. Con le nuove elezioni si ripresenta alla carica di primo cittadino.
Elezioni a Laurito: le liste
Lista “Arcobaleno”
Vincenzo Speranza candidato sindaco
Balduino Caiafa
Eros Carro
Raffaele Carro
Valentina Cocurullo
Rosa Fierro
Nicola Senatore
Domenico Raele
Rosetta Romaniello
Sara Ruocco
Raffaele Vassallo