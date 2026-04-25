Cilento

Elezioni a Laurito 2026: ecco liste e candidati

L'ex sindaco Vincenzo Speranza sfida le urne con una squadra rinnovata: quattro donne e quattro giovani under 25 per il futuro del comune. Leggi tutti i nomi dei candidati

Maria Emilia Cobucci
Elezioni Laurito

È la lista “Arcobaleno” capeggiata dall’ex Sindaco Vincenzo Speranza a partecipare alle elezioni amministrative 2026 nel comune di Laurito. Una nuova compagine politica con al suo interno la presenza di quattro donne e di quattro ragazzi under 25.

Speranza si era dimesso nei mesi scorsi per poter concorrere alle elezioni regionali. Con le nuove elezioni si ripresenta alla carica di primo cittadino.

Elezioni a Laurito: le liste

Lista “Arcobaleno”

Vincenzo Speranza candidato sindaco
Balduino Caiafa
Eros Carro
Raffaele Carro
Valentina Cocurullo
Rosa Fierro
Nicola Senatore
Domenico Raele
Rosetta Romaniello
Sara Ruocco
Raffaele Vassallo

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