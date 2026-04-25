Elezioni a Pertosa 2026: ecco liste e candidati

A Pertosa prende forma la corsa elettorale in vista delle prossime elezioni comunali. Il sindaco uscente Domenico Barba si ripresenta alla guida della lista “Pertosa Futura”, confermando la volontà di proseguire il percorso amministrativo degli ultimi cinque anni, ma con un rinnovamento significativo nella composizione della squadra.
La lista vede infatti la presenza di dieci candidati consiglieri, di cui sei sono volti nuovi. Una scelta precisa, spiegata dallo stesso Domenico Barba come un’apertura verso nuove energie e sensibilità diverse, anche provenienti da esperienze e percorsi lontani da quelli che hanno caratterizzato il precedente mandato amministrativo. A sfidarlo il movimento Italia dei Diritti, e Sara Mansiera con la lista Pertosa Bene Comune.
Liste e candidati a Pertosa
Pertosa Futura
Candidato sindaco: Domenico Barba
Candidati consiglieri:
Boninfante Francescantonio
Cafaro Antonio
D’Aloia Elizabeth
Gagliardi Vittorio
La Porta Luigi
Lupo Giuseppe
Manisera Donato
Marino Rosa
Soldovieri Giuseppe
Zito Luigi
Lista Italia dei diritti – De Pierro
Candidato alla carica di Sindaco: Luca Martone
Candidati alla carica di Consigliere Comunale
Corrado Salvatore Fella
Maria Carmela Celentano
Maria Nacar
Nicola Martone
Martina Perrotta
Luca Hammad Elsayed
Irene Pastore
Loredana Bontempi
Antonio Nuzzo
Andrea Tubia
Lista “Pertosa Bene Comune”
Candidato alla carica di Sindaco: Sara Manisera
Candidati al Consiglio Comunale
Giovanni Caggiano
Mario Cancro
Anna De Mauro
Alfredo De Sia
Francescantonio D’Orilia
Gerardo Isoldi
Antonio Mastrangelo