Elezioni

Elezioni a Pertosa 2026: ecco liste e candidati

Il sindaco uscente Domenico Barba lancia la sfida elettorale a Pertosa con la lista "Pertosa Futura". Sei volti nuovi su dieci. Due gli sfidanti

Erminio Cioffi

A Pertosa prende forma la corsa elettorale in vista delle prossime elezioni comunali. Il sindaco uscente Domenico Barba si ripresenta alla guida della lista “Pertosa Futura”, confermando la volontà di proseguire il percorso amministrativo degli ultimi cinque anni, ma con un rinnovamento significativo nella composizione della squadra.

La lista vede infatti la presenza di dieci candidati consiglieri, di cui sei sono volti nuovi. Una scelta precisa, spiegata dallo stesso Domenico Barba come un’apertura verso nuove energie e sensibilità diverse, anche provenienti da esperienze e percorsi lontani da quelli che hanno caratterizzato il precedente mandato amministrativo. A sfidarlo il movimento Italia dei Diritti, e Sara Mansiera con la lista Pertosa Bene Comune.

Liste e candidati a Pertosa

Pertosa Futura
Candidato sindaco: Domenico Barba

Candidati consiglieri:
Boninfante Francescantonio
Cafaro Antonio
D’Aloia Elizabeth
Gagliardi Vittorio
La Porta Luigi
Lupo Giuseppe
Manisera Donato
Marino Rosa
Soldovieri Giuseppe
Zito Luigi

Lista Italia dei diritti – De Pierro
Candidato alla carica di Sindaco: ​Luca Martone

​Candidati alla carica di Consigliere Comunale
​Corrado Salvatore Fella
​Maria Carmela Celentano
​Maria Nacar
​Nicola Martone
​Martina Perrotta
​Luca Hammad Elsayed
​Irene Pastore
​Loredana Bontempi
​Antonio Nuzzo
​Andrea Tubia

Lista “Pertosa Bene Comune”
​Candidato alla carica di Sindaco: ​Sara Manisera

Candidati al Consiglio Comunale
​Giovanni Caggiano
​Mario Cancro
​Anna De Mauro
​Alfredo De Sia
​Francescantonio D’Orilia
​Gerardo Isoldi
​Antonio Mastrangelo

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