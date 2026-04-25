Elezioni a Pertosa 2026: ecco liste e candidati

A Pertosa prende forma la corsa elettorale in vista delle prossime elezioni comunali. Il sindaco uscente Domenico Barba si ripresenta alla guida della lista “Pertosa Futura”, confermando la volontà di proseguire il percorso amministrativo degli ultimi cinque anni, ma con un rinnovamento significativo nella composizione della squadra.

La lista vede infatti la presenza di dieci candidati consiglieri, di cui sei sono volti nuovi. Una scelta precisa, spiegata dallo stesso Domenico Barba come un’apertura verso nuove energie e sensibilità diverse, anche provenienti da esperienze e percorsi lontani da quelli che hanno caratterizzato il precedente mandato amministrativo. A sfidarlo il movimento Italia dei Diritti, e Sara Mansiera con la lista Pertosa Bene Comune.

Liste e candidati a Pertosa

Pertosa Futura

Candidato sindaco: Domenico Barba

Candidati consiglieri:

Boninfante Francescantonio

Cafaro Antonio

D’Aloia Elizabeth

Gagliardi Vittorio

La Porta Luigi

Lupo Giuseppe

Manisera Donato

Marino Rosa

Soldovieri Giuseppe

Zito Luigi

Lista Italia dei diritti – De Pierro

Candidato alla carica di Sindaco: ​Luca Martone

​Candidati alla carica di Consigliere Comunale

​Corrado Salvatore Fella

​Maria Carmela Celentano

​Maria Nacar

​Nicola Martone

​Martina Perrotta

​Luca Hammad Elsayed

​Irene Pastore

​Loredana Bontempi

​Antonio Nuzzo

​Andrea Tubia

Lista “Pertosa Bene Comune”

​Candidato alla carica di Sindaco: ​Sara Manisera

​Candidati al Consiglio Comunale

​Giovanni Caggiano

​Mario Cancro

​Anna De Mauro

​Alfredo De Sia

​Francescantonio D’Orilia

​Gerardo Isoldi

​Antonio Mastrangelo