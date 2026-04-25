Altavilla Silentina, la sanità diventa digitale: inaugurato lo Sportello di Telemedicina

Nella giornata di ieri è stato inaugurato, ad Altavilla Silentina, lo Sportello di Telemedicina, sito presso i locali della Guardia Medica in Via Peschiera.

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Altavilla Silentina, guidato dal sindaco Francesco Cembalo, l’Asl Salerno e il progetto VHC (Virtual Community Hospital), la sanità del futuro è arrivata anche nel centro cilentino.

“Questo servizio permetterà ai cittadini di accedere a consulti e monitoraggi specialistici riducendo spostamenti e tempi di attesa”, ha dichiarato il Sindaco Cembalo.

Servizi e Orari di Apertura

Lo sportello non si limiterà ai soli consulti medici, ma fungerà da punto di riferimento amministrativo per la salute pubblica. Oltre alla telemedicina, sarà utile per accedere a servizi come l’esenzione ticket e altre pratiche assistenziali.

Di seguito il calendario delle aperture:

Lunedì: dalle ore 15:30 alle ore 18:00

dalle ore 15:30 alle ore 18:00 Giovedì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Contatti e Professionisti

A disposizione degli utenti ci saranno i professionisti Marika Ingenito e Gaetano Ugolino, referenti ufficiali dello sportello. Per chi avesse bisogno di ulteriori chiarimenti, sono attivi i seguenti recapiti: Telefono: 0828 982747. E-mail: telemedicina@comune.altavillasilentina.sa.it