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Orientamento e futuro nel Cilento: il Polo UniPegaso LUSM incontra gli studenti del “Vico-De Vivo” di Agropoli

Futuro e università nel Cilento: il Polo UniPegaso LUSM presenta agli studenti del "Vico-De Vivo" di Agropoli l'offerta accademica 2025/2026

Serena Vitolo

Si è tenuta, venerdì 24 aprile, una significativa giornata di orientamento presso l’Istituto Superiore di Istruzione “Vico-De Vivo” di Agropoli, dove i rappresentanti del Polo UniPegaso LUSM hanno incontrato gli studenti delle classi quinte per illustrare le nuove opportunità accademiche e professionali disponibili sul territorio.

L’incontro, inserito nel programma di orientamento scolastico obbligatorio, ha avuto l’obiettivo di guidare i futuri diplomati verso una scelta universitaria informata e ponderata. Gli esperti del Polo LUSM, punto di riferimento locale per il Gruppo Multiversity (che comprende Pegaso, Mercatorum e San Raffaele), hanno spiegato come sia oggi possibile intraprendere percorsi di studio di alto livello senza dover necessariamente lasciare la propria terra.

Un’Università a portata di mano

Il Polo di Agropoli, situato in via San Pio X 47, si è presentato come un vero “collante” tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Durante l’incontro sono stati evidenziati diversi vantaggi per gli studenti, tra le quali:

  • La possibilità di studiare dove e quando si vuole grazie alla piattaforma e-learning.
  • Flessibilità totale per conciliare studio e altre attività.

La voce del territorio

L’iniziativa ha registrato un buon grado di interesse tra gli studenti del “Vico-De Vivo”, i quali hanno potuto porre domande dirette sulle aspettative personali e le attitudini dei giovani diplomandi, i costi e le agevolazioni, entrando nel dettaglio delle tipologie di corsi di laurea disponibili per l’anno accademico 2025/2026.

“Investire su se stessi restando nel Cilento è oggi una realtà concreta,” hanno ribadito i responsabili del Polo LUSM. Questa sinergia tra scuola superiore e università telematica conferma quanto l’orientamento sia fondamentale per superare le fasi di incertezza post-diploma e costruire un futuro professionale solido.

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