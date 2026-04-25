Doccia gelata Santa Maria: è retrocessione in Promozione dopo il pari con l’Angri

Pareggio per 0 a 0 che condanna la Polisportiva Santa Maria alla retrocessione nello scontro diretto con l’Angri. Nulla da fare per la compagine di Condemi che non riesce a superare il muro grigiorosso.

La partita

All’ 8′ primo squillo della partita nelle file del Santa Maria con un tiro di Pipolo deviato da Faye senza successo. All’11’ Faye sempre va ad un passo dal vantaggio con un colpo di testa che termina fuori di poco. Subito dopo Rosolino, per l’Angri, viene servito in profondità con un lancio lungo interessante, ma Volzone riesce ad anticiparlo e ad evitare problemi ulteriori.

Al 22′ ghiottissima occasione per il Santa Maria con Godoy che di testa trova la grande risposta di Colantuono e, su seguente ribattuta, Di Genio non riesce ad infilare quello che sarebbe stato il suo secondo gol stagionale. Al 24′ si coordina molto bene al volo Schiattarella ma la botta termina centrale ed è facile preda dell’estremo difensore.

Al 26′ Casacchia, da posizione defilata, accarezza l’esterno della rete per l’Angri. Ancora Casacchia va ad un passo dal vantaggio con una botta su cui Volzone, aiutato dalla traversa, compie un vero e proprio miracolo. Risposta Santa Maria con una botta di Pipolo al 36′ che non inquadra però il bersaglio grosso.

Al 37′ Rosolino, servito ancora in profondità, trova nuovamente la risposta attenta di Volzone che smanaccia. Al 2’st Ndiaye sotto porta si fa ipnotizzare da Colantuono sfiorando il vantaggio di un nulla. Un minuto più tardi Schiattarella, servito sulla trequarti spara alto di sinistro.

La ripresa

Primo squillo nel secondo tempo per l’Angri che ci prova con un destro che si spegne abbondantemente fuori. All’11’st ci prova nuovamente Pipolo nelle file del Santa Maria, ma il sinistro è centrale. Al 13’st colpo di genio di Schiattarella che elude l’intervento di due avversari ma il tiro è sbilenco.

Al 29’st Sarrubbi tutto solo sfiora il vantaggio per l’Angri sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 46’st Salzano va ad un passo dal super gol su sponda di Margiotta. Sempre Salzano prova una giocata personale ma la conclusione è debole e centrale. Al 48’st Ramacciotti strozza troppo la conclusione di sinistro.

L’ultimo acuto del Santa Maria è un sinistro totalmente smorzato di Faye che non va in porto. Si spengono così le speranze di salvezza per il Santa Maria che termina il sul campionato al penultimo posto.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-3-1-3): Volzone; Ramacciotti, Godoy, Di Genio; Pipolo (35’st D’Auria), Caprioli, Vona; De Pasquale (19’st Salzano); Ndiaye (30’st Margiotta), Faye, Schiattarella (23’st Ippolito). A disp.: Lettieri, Ventura, Pappalardo, Carnesciali, Lembo. All.: Condemi.

Angri (4-3-3): Colantuono; Marisei, Mariano, Caso, Sarrubbi; Maresca (33’st Marasco), Chkour, Fortunato; Rosolino (35’st Apuzzo) Guillari, Casacchia (42’st Ruocco). A disp.: Diodati, Accietto, Zannoni, Czifrik, Autiero, Petrone, Nocerino.

All.: Nocerino.Arbitro: Federico Guacchione di Collegno (Pesce-Sgariglia)

Marcatori:Espulsi: -Ammoniti: -Rosolino (AN), Caprioli (SM), Colantuono (AN), Salzano (SM), Note: Angoli: 4-3

Recupero: 1pt e 5st