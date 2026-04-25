Campionati Regionali

Eccellenza: all’Ebolitana basta il pareggio contro il Castelpoto, è Serie D

Allo stadio "G.Simeone" finisce 1 a 1. Gli uomini di Pirozzi volano in Serie D

Antonio Pagano

Pareggio per l’Ebolitana contro il Castelpoto che consente alla capolista di mister Egidio Pirozzi,di tornare in D.

La partita

L’Ebolitana affronta con il giusto piglio la gara. Al tredicesimo Cappiello entra in area, dribbla il portiere Crecco che poi recupera e blocca a terra. Passano due minuti e De Sio sfiora la traversa. Replica Guida, dopo ventuno minuti, il suo tiro a giro termina a lato. Ebolitana in vantaggio al minuto 27°: Cappiello serve in area Cavallo che da due passi trafigge Crecco. Dopo quattro di recupero finisce il primo tempo.

La ripresa

Prima azione della ripresa al dodicesimo, pallonetto alto di Martignetti. Un minuto dopo Sorrentino devia in angolo un tiro di Befi. Colpisce la traversa su deviazione il Castelpoto, al 26 esimo. Passano tre minuti e Befi, di testa, scheggia la traversa.

Pareggia Befi al trentaseiesimo. L’attaccante entra in area ed insacca alle spalle di Sorrentino. Tre di recupero e finisce il match. Dopo 10 anni, nel centenario, è nuovamente serie D per l’Ebolitana.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.