Eccellenza: all’Ebolitana basta il pareggio contro il Castelpoto, è Serie D

Pareggio per l’Ebolitana contro il Castelpoto che consente alla capolista di mister Egidio Pirozzi,di tornare in D.
La partita
L’Ebolitana affronta con il giusto piglio la gara. Al tredicesimo Cappiello entra in area, dribbla il portiere Crecco che poi recupera e blocca a terra. Passano due minuti e De Sio sfiora la traversa. Replica Guida, dopo ventuno minuti, il suo tiro a giro termina a lato. Ebolitana in vantaggio al minuto 27°: Cappiello serve in area Cavallo che da due passi trafigge Crecco. Dopo quattro di recupero finisce il primo tempo.
La ripresa
Prima azione della ripresa al dodicesimo, pallonetto alto di Martignetti. Un minuto dopo Sorrentino devia in angolo un tiro di Befi. Colpisce la traversa su deviazione il Castelpoto, al 26 esimo. Passano tre minuti e Befi, di testa, scheggia la traversa.
Pareggia Befi al trentaseiesimo. L’attaccante entra in area ed insacca alle spalle di Sorrentino. Tre di recupero e finisce il match. Dopo 10 anni, nel centenario, è nuovamente serie D per l’Ebolitana.