Promozione: l’Agropoli travolge la Rocchese

L’Agropoli batte la Rocchese 4-0 e trova la quinta vittoria consecutiva: dominio totale della squadra di Squillante, una vittoria mai messa in discussione.

La cronaca

L’Agropoli prova subito a giocare la partita in offensiva, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. Il gol del vantaggio arriva infatti dopo appena 11 minuti: lancio morbido di Tedesco per De Luise, che la spinge in porta con il mancino per l’1-0 Agropoli.

Nonostante il vantaggio, i delfini continuano ad attaccare più in organico e la svolta definitva della gara arriva al 35′ quando Hutter, difensore della Rocchese, tira la maglia a D’Avella ultimo uomo: cartellino rosso ineccepibile e inferiorità numerica per gli ospiti. Seppur in 10 uomini, i rossoblu sfiorano il gol del pareggio un minuto più tardi: una conclusione di Fraciello termina di poco sul fondo e fa tremare Lesta.

La ripresa

Nel secondo tempo c’è una squadra sola in campo, all’Agropoli bastano sei minuti per chiudere i giochi: prima Itri con la testa, poi Tedesco punisce davanti al portiere e infine D’Avella al volo con il destro per sigillare il poker.I restanti 40 minuti sono quasi una formalità, con le due squadre che aspettano solo il fischio finale: al “Guariglia” finisce 4-0.

La classifica

L’Agropoli sale ora a 63 punti e chiude la stagione al quarto posto: un verdetto sicuro con una giornata di anticipo, complici le vittorie di Atletico Pagani, che ora sale a 66 e del Città di Pontecagnano che sale a 68.

Entrambe divengono così irraggiungibili per la squadra di Squillante, che giocherà l’ultima gara di regular season proprio a Pontecagnano, preparandosi così alla prima gara dei playoff datata 2 maggio.