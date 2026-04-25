L’Ebolitana ritorna tra i granDi, l’abbraccio della città alla squadra 

Dopo 10 anni di attesa, l’Ebolitana ritrova la Serie D, una promozione arrivata all’ultima giornata, grazie al pareggio ottenuto in trasferta contro il Castelpoto. Un campionato portato avanti con forza dalla squadra di Mister Pirozzi, solo l’Apice gli ha tenuto testa fino alla fine.

I numeri

Gli eburini, in testa al girone per gran parte della stagione, hanno chiuso il proprio raggruppamento a quota 74 punti. Sono usciti alla grande dalle difficoltà che si sono presentate in particolare nella seconda parte del campionato, fra tutte infortuni, e “l’emigrare “ verso altri campi per indisponibilità del terreno di gioco casalingo.

Numeri da grande squadra per l’Ebolitana, in 34 partite giocate, 21 vittorie, 11 pareggi e 2 sole sconfitte, con 64 gol segnati e 23 subiti. Tra i suoi uomini più decisivi Giovanni Cappiello con le sue 15 reti realizzate, ma poi anche Cavallo, De Sio, Hefiane, Spinola, Pellecchia, Giacinti, sono solo alcuni degli autori della grande cavalcata verso la D.

La festa

La festa è scoppiata già al triplice fischio dell’arbitro al termine della gara contro il Castelpoto. Ebolitana che non ha potuto contare sul sostegno dei propri tifosi per via della chiusura del settore ospiti dell’impianto beneventano. Ad Eboli i tifosi si sono radunati già nel primo pomeriggio davanti la sede dello store in via San Bernardino dove hanno seguito con un maxi schermo la diretta della gara, e proprio in Piazza San Bartolomeo si sta concentrando ora la festa biancazzurra con ritmo, energia e spettacolo insieme alla squadra tornata da poco da Castelpoto.

Una grande soddisfazione anche per l’ebolitano Mister Egidio Pirozzi, che ha raggiunto la promozione con la squadra della sua città.