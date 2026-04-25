Cilento e Diano celebrano San Marco Evangelista: tra fede e tradizione

Il 25 aprile non rappresenta per Castellabate soltanto la ricorrenza nazionale della Liberazione, ma coincide con un momento identitario di profonda spiritualità: la festa in onore di San Marco Evangelista, patrono dell’omonima frazione marina. La comunità locale si prepara a vivere giornate intense, dove il rito religioso si intreccia indissolubilmente con la tradizione popolare, richiamando cittadini e visitatori in uno degli scenari più suggestivi del Cilento.

Il programma delle celebrazioni religiose

Il cuore dei festeggiamenti batte nella parrocchia dedicata al Santo, dove la devozione si manifesta attraverso i momenti liturgici che scandiscono l’intera giornata. Dopo la novena di preparazione, il culmine delle celebrazioni si raggiunge con la Santa Messa solenne, seguita dalla tradizionale processione. Il simulacro di San Marco attraversa le vie del borgo marinaro, accompagnato dal suono delle bande musicali e dai fedeli, in un percorso che tocca i punti più caratteristici del porto e del centro abitato fino ad imbarcarsi proseguendo la processione in mare.

La figura dell’Evangelista è centrale per la comunità, come confermano le parole dei referenti parrocchiali che invitano a riscoprire il valore della fede: “Non si tratta solo di una festa, ma di un momento identitario per l’intera comunità”. Un’occasione, dunque, per riflettere sull’eredità spirituale del Santo e per rafforzare il senso di appartenenza al territorio.

Tradizione e momenti civili

Accanto ai riti sacri, il programma civile offre spunti di aggregazione e spettacolo. Le strade si vestono a festa con le caratteristiche luminarie artistiche, mentre il suono dei “sacri bronzi” e il lancio di bombe carta annunciano alla popolazione l’inizio dei momenti più solenni. La festa di San Marco è anche un’opportunità per i turisti di scoprire l’accoglienza cilentana, godendo degli spettacoli musicali in piazza che chiudono le serate di festa.

Particolarmente atteso è lo spettacolo pirotecnico, che tradizionalmente illumina lo specchio d’acqua antistante il porto, regalando una scenografia naturale unica. La combinazione tra il mare, le luci e la musica crea un’atmosfera carica di suggestione, rendendo l’omaggio al Patrono un evento dal forte impatto emotivo.

Un legame storico indissolubile

Le celebrazioni per San Marco Evangelista a Castellabate non sono solo un evento di calendario, ma il rinnovo di un patto storico tra la gente di mare e il proprio protettore. La devozione si tramanda di generazione in generazione, mantenendo intatti gesti e preghiere che definiscono l’anima di questo luogo. In un periodo di forte affluenza turistica come il ponte del 25 aprile, la festa patronale si conferma il fiore all’occhiello di una programmazione che sa coniugare fede, cultura e promozione territoriale.

Ma San Marco non è celebrato soltanto nella frazione di Castellabate che porta il suo nome. Festa anche in altri centri del comprensorio come Futani e Teggiano.