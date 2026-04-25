Cilento

Paura a Capaccio Paestum: scontro moto-auto, due feriti

Il sinistro è avvenuto sulla Strada Provinciale 11 e la Strada Statale 18. Feriti trasportati in ospedale

Alessandra Pazzanese

Pomeriggio di paura, quello di oggi, a Capaccio Paestum, a causa di uno scontro tra un motociclo, con a bordo due persone, e un’utilitaria, una Fiat Punto grigia.

I fatti e i soccorsi

Il sinistro è avvenuto, per cause da accertare, sulla Strada Provinciale 11 e la Strada Statale 18. Sul luogo dell’incidente è intervenuta tempestivamente l’ambulanza del 118 per soccorrere i feriti: le due persone a bordo dello scooter sarebbero state trasferite in ospedale, per fortuna le loro condizioni di salute non presenterebbero particolari criticità.

Ad intervenire anche i Carabinieri della Compagnia di Agropoli e le pattuglie della Polizia Municipale di Capaccio Paestum al comando del Maggiore, Antonio Rinaldi.

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