Nella trentaquattresima ed ultima giornata della regular season, la Battipagliese ribalta il Solofra e chiude la stagione con la settima vittoria consecutiva che non le basta per evitare la lotteria dei play off.

I bianconeri, infatti, saranno impegnati domenica prossima in casa con l’Agerola nella semifinale regionale play off con la possibilità di usufruire di due risultati su tre per passare il turno ed andare in finale dove l’attende l’Apice.

La cronaca della partita

A Solofra, intanto, mister Iuliano propone una formazione sperimentale con tanti big seduti in panchina ed altri in tribuna. La prima occasione la crea Spagnuolo dopo due minuti con un tiro a giro che si spegne fuori di poco. Al primo affondo passa il Solofra: siamo al 9’ quando la Battipagliese perde palla a centrocampo, ne approfitta Maiorano che dal limite dell’area calcia verso la porta sorprendendo Trapani.

Risponde subito Santella per la Battipagliese con un tiro da fuori area impreciso, palla fuori. Al 13’ va al tiro De Mattia ma è bravo Trapani a bloccare il pallone. Al 16’ tiro cross di Maiorano su cui è provvidenziale l’intervento risolutore di Fontanella. Al 21’ lo stesso Fontanella scodella al centro per la conclusione al volo di Spagnuolo che termina fuori di poco.

Al 31’ primo squillo di Salvador, che risulterà protagonista del match, con un calcio piazzato che non sorprende De Simone. Al 33’ incursione centrale di Marroco e conclusione in area piccola che termina alta. Al 35’pareggia la Battipagliese: conclusione di Garofano respinta da De Simone con Salvador che è il più lesto a raccogliere il pallone vacante, superare il piplet conciaro e appoggiare la palla in rete.

De Simone si rende protagonista due minuti dopo parando a terra un colpo di testa da due passi di Nuvoli ben servito sempre da Salvador.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con la Battipagliese che cambia marcia: al 1’ cross di Santella e conclusione debole di Spagnuolo parata da De Simone; al 5’ contropiede condotto da Garofano che serve al centro sempre per Spagnuolo che calcia addosso al portiere; dal susseguente calcio d’angolo arriva il vantaggio della Battipagliese con un colpo di testa del giovane Paraggio al primo gol con la maglia bianconera.

Al 12’ la Battipagliese cala il tris con il tiro a giro di Salvador che realizza la sua personalissima doppietta di giornata. I ritmi calano e comincia la girandola dei cambi. Al 30’ conclusione di Maiorano con parata centrale di Trapani.

Al 40’ Battipagliese vicina al poker con il neo entrato Curcio, ben servito da Ripa, ma c’è la parata di De Simone a fermare la gioia del classe 2009. A tre dal termine centro di Evacuo che chiude la contesa sul due a tre.

Il tabellino

SOLOFRA: De Simone, Carrella (dal 1’s.t. Gaudino), Arzeo, Consiglio, De Mattia (dal 25’s.t. Evacuo), De Maio, Maiorano, Cuomo, Sannia (dal 23’s.t. Picardo), Di Pasquale (dal 25’s.t. Bassi), Marroco (dal 1’s.t. Cuffa). A disposizione: Bove, Cosentino, Amato, Martellone. Allenatore: Amarante

BATTIPAGLIESE: Trapani, Santella, Salvador (dal 34’s.t. Curcio), Paraggio, Vitale (dal 12’s.t. Olmos), Suozzo, Nuvoli, Garofalo, Losasso (dal 29’s.t. Cassese), Fontanella (dal 23’s.t. Lodato), Spagnuolo (dal 29’s.t. Ripa).

A disposizione: Petrizzo, Melella, Cafaro, Nese. Allenatore: Iuliano

RETI: 7’p.t. Maiorano, 35’p.t. e 12’s.t. Salvador, 6’s.t. Paraggio, 42’s.t. Evacuo

ARBITRO: Signor Donato Battipaglia di Torre Annunziata

ASSISTENTI: Signori Morra e Santoro di Napoli