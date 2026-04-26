Attualità

Laureana Cilento, programma di rivitalizzazione comunale: avviato il censimento delle case in vendita

L’iniziativa, rivolta ai proprietari di immobili, punta a creare una mappatura aggiornata delle case attualmente in vendita o in locazione

Manuel Chiariello
Laureana Cilento

Il comune di Laureana Cilento avvia un’attività di monitoraggio del patrimonio immobiliare locale, con l’obiettivo di valorizzare le abitazioni disponibili e favorire nuove opportunità di insediamento sul territorio. L’iniziativa, rivolta ai proprietari di immobili, punta a creare una mappatura aggiornata delle case attualmente in vendita o in locazione.

L’iniziativa

Si tratta di un passo concreto per affrontare, almeno in parte, il tema dell’emergenza abitativa che interessa soprattutto alcune aree del territorio, sempre più spesso al centro dell’interesse di cittadini italiani e stranieri in cerca di soluzioni abitative alternative ai più grandi contesti urbani. Laureana Cilento, con il suo contesto paesaggistico e la qualità della vita, rappresenta infatti una meta attrattiva per chi desidera trasferirsi stabilmente o investire in una seconda casa.

Attraverso questa attività di censimento l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Angelo Serra, intende non solo facilitare l’incontro tra domanda e offerta immobiliare, ma anche contrastare il fenomeno dello spopolamento, valorizzando al contempo gli immobili esistenti spesso inutilizzati o poco conosciuti. I proprietari interessati sono invitati a partecipare compilando l’apposito modulo predisposto dal Comune e inviandolo agli uffici competenti.

L’obiettivo

I dati raccolti consentiranno di costruire un quadro chiaro e aggiornato delle disponibilità abitative, utile sia per fini istituzionali sia per eventuali progetti di sviluppo territoriale. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di promozione del territorio, che mira a rendere Laureana Cilento sempre più accogliente e accessibile, offrendo risposte concrete a chi è alla ricerca di una nuova casa in un contesto autentico e di qualità.

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