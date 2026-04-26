Torna “Subacquea per tutti”: ad Agropoli corsi gratuiti per i diversamente abili

Ad Agropoli per il sesto anno consecutivo si rinnova il progetto inclusivo “Subacquea per tutti”; la Giunta comunale con apposita delibera ha deciso di voler dare continuità alle attività intraprese in questi anni dall’A.S.D. Diving Yoghi di Agropoli, attraverso la stipula di una nuova convenzione della durata di un anno.

Il progetto

Dal 2021 grazie allo spirito di Annarita Spira, “Subacquea per tutti” è entrato come progetto reale nel Comune di Agropoli, e prevede l’erogazione gratuita di corsi di subacquea in favore di persone con disabilità.

Negli anni passati il progetto ha permesso di brevettare persone con disabilità e di formare guide parasub indispensabili ai fini dell’assistenza all’istruttore in acqua durante lo svolgimento delle lezioni pratiche.Un progetto importante finalizzato alla creazione di occasioni di socializzazione, condivisione ed inclusione delle persone che vivono una condizione di fragilità quale la disabilità.

“Le iniziative promosse – commentano da palazzo di città – si propongono come una risposta concreta per la promozione dello sviluppo della personalità del disabile, l’affermazione piena dei suoi diritti e non ultima, la tutela del benessere fisico e psicofisico”. L’Ente per la realizzazione del progetto metterà a disposizione un posto barca ed un posto auto per il trasporto attrezzatura e disabili.

Subacquea per i disabili

Il Diving Yoghi, si specializza nel 2009 nella subacquea per disabili, passione amore e sicurezza, contraddistinguono i corsi che vengono erogati agli allievi, percorso non facile ma sicuramente toccante, ed eroga corsi in modo gratuito mediante la didattica “DIVERSEABILITY”.