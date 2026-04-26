Tragedia ad Atena Lucana: uomo trovato senza vita nella sua abitazione

Tragedia ad Atena Lucana, dove un uomo è stato trovato senza vita nella propria abitazione. La scoperta è avvenuta nelle scorse ore, facendo scattare immediatamente l’allarme.

Gli interventi e le ipotesi sul decesso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Al momento, le cause del decesso restano da chiarire. Non si esclude alcuna ipotesi e saranno fondamentali gli esiti degli approfondimenti investigativi per fare luce sulla vicenda.

La salma si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà decidere se disporre o meno il sequestro per consentire eventuali esami, utili a stabilire con precisione le cause della morte.