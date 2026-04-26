Vallo della Lucania: punta a fondi per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Martiri De Mattia”

Il Comune di Vallo della Lucania compie un passo in avanti sul fronte dell’edilizia scolastica, l’Ente intende partecipare all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la concessione di contributi in favore di enti locali per l‘adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

Il progetto

La Giunta comunale guidata dal sindaco Antonio Sansone, ha approvato un atto di indirizzo alla progettazione relativo all’intervento urgente di messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Martiri De Mattia” a Vallo della Lucania per l’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 225.000,00 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 6.750,00, ed oltre somme a disposizione pari ad € 75.000,00.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Missione 4 del PNRR (Istruzione e Ricerca), specificamente nell’Investimento 3.3, che mira alla riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico attraverso i fondi Next Generation EU.

I dettagli dell’avviso

Nell’avviso è specificato che il 70% delle risorse è destinato a interventi di adeguamento alla normativa antincendio, mentre il restante 30% è destinato a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. A seguito della riapertura dei termini fissata al 30 marzo 2026, i lavori dovranno essere appaltati entro il 30 aprile 2026 e completati tassativamente entro il 31 dicembre 2026.