Attualità

Vallo della Lucania: punta a fondi per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Martiri De Mattia”

L'Ente intende partecipare all'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito che assegna risorse per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici

Antonio Pagano
Municipio di Vallo della Lucania

Il Comune di Vallo della Lucania compie un passo in avanti sul fronte dell’edilizia scolastica, l’Ente intende partecipare all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la concessione di contributi in favore di enti locali per l‘adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

Il progetto

La Giunta comunale guidata dal sindaco Antonio Sansone, ha approvato un atto di indirizzo alla progettazione relativo all’intervento urgente di messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Martiri De Mattia” a Vallo della Lucania per l’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 225.000,00 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 6.750,00, ed oltre somme a disposizione pari ad € 75.000,00.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Missione 4 del PNRR (Istruzione e Ricerca), specificamente nell’Investimento 3.3, che mira alla riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico attraverso i fondi Next Generation EU.

I dettagli dell’avviso

Nell’avviso è specificato che il 70% delle risorse è destinato a interventi di adeguamento alla normativa antincendio, mentre il restante 30% è destinato a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. A seguito della riapertura dei termini fissata al 30 marzo 2026, i lavori dovranno essere appaltati entro il 30 aprile 2026 e completati tassativamente entro il 31 dicembre 2026.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.