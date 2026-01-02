Cilento: fondi in arrivo per piano antincendio e interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato sul proprio sito ufficiale gli elenchi relativi all’erogazione dei contributi destinati agli Enti locali per l’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Sorridono anche 5 centri del Cilento

Tra i Comuni beneficiari delle risorse per l‘adeguamento antincendio figura anche il Comune di Omignano, che ha ottenuto un finanziamento complessivo di 140.000 euro grazie alla presentazione di due progetti, uno relativo alla scuola primaria e uno destinato alla scuola secondaria di primo grado.

Per quanto riguarda gli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sono stati finanziati anche i progetti presentati dai Comuni di Cannalonga, per 100 mila euro, Celle di Bulgheria, per 100 mila euro, Casal Velino, per 100 mila euro, e Roccadaspide, per 100 mila euro.