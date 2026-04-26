Serie D: la Gelbison si impone sul campo dell’Enna e conquista i play off

Allo stadio “Generale Gaeta” di Enna la Gelbison centra la quinta vittoria consecutiva, i rossoblù si impongono per 1 a 0 contro i siciliani, decisiva la rete del giovane Pellino, classe 2007, arrivata al 20esimo del primo tempo.

Grazie a questa vittoria e al passo falso del Sambiase contro la Nissa e al pari della Nuova Igea Virtus contro il Messina, il club del Presidente Puglisi è certo di giocarsi i play off ad una gara dal termine della stagione regolamentare.

La partita

Qualche cambio per Mister Agovino rispetto alla gara vinta contro l’Acireale. Davanti a Corriere, la difesa è composta da Semeraro, Urquiza, Scognamiglio e Viscomi, in mezzo al campo il giovane Diabate, classe 2005 con Uliano e Coscia a completare il reparto, in avanti Castro, Liurni e Pellino (2007).

La gara si sblocca al 20’ del primo tempo, è la rete del giovane Pellino a portare la Gelbison in vantaggio, finora aveva giocato appena 290′ minuti in stagione.

L’ex giocatore dell’Ostiamare Lido, cresciuto calcisticamente nell’ASD Capua, ha successivamente vestito le maglie dei settori giovanili di Benevento, Foggia e Ascoli, per poi approdare all’Ischia nel girone H di Serie D.

Successivamente ha militato nella Paganese Calcio. Oggi è stato schierato da Mister Agovino dal 1° minuto per sopperire alle assenze di Chironi per infortunio e di De Feo per squalifica. 3 punti importanti per la Gelbison che sale a quota 57 punti in classifica a pari punti con l’Athletic Club Palermo.

I cilentani sono certi ora di giocarsi i play off, a più 4 su Sambiase e Nuova Igea Virtus. Nella prossima giornata i rossoblù se la vedranno con il Città di Gela nell’ultima gara del campionato.