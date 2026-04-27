Tragedia sulla Cilentana: donna investita nei pressi di Agropoli Nord

Un drammatico incidente si è consumato sulla strada statale Cilentana, a breve distanza dallo svincolo di Agropoli Nord, nel tratto stradale che prosegue in direzione Capaccio Paestum. Secondo le prime ricostruzioni, una donna, 40enne, è stata travolta da un veicolo mentre procedeva a piedi lungo l’arteria stradale. L’impatto è risultato fatale e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Indagini in corso e rilievi dei Carabinieri

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della compagnia di Agropoli, che hanno provveduto ad effettuare i rilievi tecnici necessari. L’obiettivo degli inquirenti è ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, al momento ancora poco chiara. La donna, straniera, da tempo viveva ad Agropoli ma aveva presumibilmente problemi di alcolismo.

La dinamica del sinistro al vaglio degli inquirenti

L’automobilista coinvolto nell’incidente si è immediatamente fermato per allertare i soccorsi. Purtroppo nel cuore della notte e con il buio non ha potuto evitare la malcapitata che incautamente si trovava lungo un’arteria a scorrimento veloce.

Disposizioni dell’autorità giudiziaria

Le indagini sono ancora in corso; potrebbero essere predisposti gli esami autoptici o medico-legali necessari per confermare le cause del decesso e l’esatta traiettoria dell’investimento.