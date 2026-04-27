Scambio culturale tra Italia e Slovenia: il gemellaggio che unisce Capaccio Paestum e Cerklje

L’Istituto Comprensivo “Carducci” di Capaccio Paestum ha recentemente ospitato una delegazione di studenti e docenti provenienti dalla Davorin Jenko Primary School di Cerklje na Gorenjskem. L’iniziativa rientra in un progetto di gemellaggio internazionale volto a incentivare il dialogo interculturale e a creare ponti solidi tra i giovani cittadini europei, mettendo al centro la scoperta e la valorizzazione dei rispettivi territori.

Un programma tra storia e sostenibilità ambientale

Il calendario delle attività ha offerto ai ragazzi sloveni un’immersione totale nel patrimonio locale. Oltre alle immancabili visite guidate presso il Parco Archeologico di Paestum, la delegazione ha partecipato a sessioni specifiche dedicate alla tutela ambientale. Il percorso si è snodato anche attraverso i centri storici di Trentinara e Capaccio Capoluogo, permettendo agli ospiti di conoscere da vicino le tradizioni e le bellezze paesaggistiche dell’area.

Laboratori e cooperazione per rafforzare i legami

L’esperienza non si è limitata alla sola visita turistica, ma ha previsto momenti di collaborazione attiva e laboratori didattici. Questi spazi di riflessione condivisa hanno permesso agli studenti italiani e sloveni di lavorare fianco a fianco, consolidando un rapporto di amicizia e stima reciproca. A conclusione del progetto, a ogni partecipante è stato consegnato un attestato di merito come riconoscimento per l’impegno profuso nelle attività svolte.

Verso nuove prospettive di collaborazione internazionale

Questo incontro rappresenta il consolidamento di un legame iniziato lo scorso marzo, quando erano stati gli studenti del “Carducci” a recarsi in Slovenia. La riuscita di questo doppio scambio culturale conferma la volontà delle due istituzioni scolastiche di proseguire su questa strada, ponendo le basi per lo sviluppo di nuovi progetti internazionali e future sinergie educative.