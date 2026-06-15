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Riparte lo spazzamare a Salerno, il Sindaco De Luca spinge su hotel e nuovo Arechi

Al via il servizio Spazzamare a Salerno. Il sindaco Vincenzo De Luca annuncia le grandi opere: hotel a 5 stelle al Marina d'Arechi e i cantieri dello stadio.

Federica Inverso

È ripartito da sabato mattina, dal Marina d’Arechi, il servizio Spazzamare a Salerno, l’iniziativa dedicata alla raccolta dei rifiuti galleggianti lungo il litorale cittadino e alla tutela dell’ambiente marino.

Presente, per il “via libera” alle attività anche il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, che ha sottolineato il valore di un progetto diventato ormai un presidio stabile per la salvaguardia del mare e per il decoro della costa salernitana. L’occasione è stata però anche un momento per fare il punto sulle principali opere strategiche che interesseranno la zona orientale della città.

Un hotel a 5 stelle al Marina d’Arechi e lo sviluppo dell’aeroporto

De Luca ha confermato la realizzazione di un albergo a cinque stelle all’interno del Marina d’Arechi, struttura destinata a rafforzare l’offerta turistica del porto e a creare, insieme all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, un nuovo polo di attrazione internazionale per il territorio.

Il progetto si inserisce nel più ampio sviluppo delle opere a terra del porto turistico progettato dalla celebre firma di Santiago Calatrava.

Cantieri sportivi: accelerazione per il Campo Volpe e il nuovo Arechi

Il sindaco si è poi soffermato sui cantieri sportivi cittadini. In particolare ha chiesto un’accelerazione delle procedure per il Campo Volpe e per il nuovo stadio Arechi, indicando come priorità il completamento del Volpe per consentire alla Salernitana di trasferirvi le proprie attività durante i lavori.

Questo permetterebbe di liberare completamente l’Arechi e realizzare un unico grande cantiere con tempi più rapidi. L’obiettivo indicato è completare l’intervento nell’arco di circa un anno e mezzo, dotando Salerno di infrastrutture sportive moderne e funzionali, inserite in una più ampia riqualificazione della fascia costiera orientale.

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