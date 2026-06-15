Tragedia a Marina di Camerota: oggi l’ultimo saluto ad Alberto Sciulli, il giovane carabiniere morto sul lungomare

Un weekend di relax finito in tragedia. Un sabato di quasi estate che si è trasformato in una tragedia. Un dramma che si è consumato lo scorso weekend a Marina di Camerota dove Alberto Sciulli, un giovane carabiniere originario del Napoletano, ha perso la vita a causa di un improvviso malore.

La ricostruzione

Il 32enne, che prestava servizio presso la compagnia dei Carabinieri di Castrovillari, in provincia di Cosenza, aveva deciso di trascorrere un fine settimana nel Cilento in compagnia di amici e della fidanzata. Doveva essere un fine settimana all’insegna del relax e del divertimento, ma che invece si è trasformato in un dramma.

Il malore improvviso sul lungomare

Il giovane, dopo avere trascorso la giornata al mare, aveva deciso di raggiungere con i suoi amici e la fidanzata il lungomare Trieste a Marina di Camerota. Poco dopo l’una di notte, mentre il 32enne si trovava davanti ad uno dei locali presenti sul lungomare, è stato improvvisamente colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi

Messa in moto la macchina dei soccorsi, il 32enne è stato velocemente raggiunto dai sanitari del 118 e da un medico che hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Diverse le manovre messe in atto dai medici che alla fine, però, hanno potuto solo constatarne il decesso.

Le indagini e l’ultimo saluto

A raggiungere nell’immediato il luogo dove è avvenuta la tragedia sono stati anche i Carabinieri della locale Stazione, diretti dal Luogotenente Francesco Carelli. I militari, dopo avere effettuato tutte le indagini del caso, hanno poi liberato la salma che è stata consegnata ai familiari, i quali, informati subito dell’accaduto, si sono messi in viaggio per raggiungere il Cilento.

I funerali

I funerali del giovane Alberto Sciulli si terranno questo pomeriggio alle ore 15:00 nella Chiesa di San Francesco a Castrovillari, mentre la camera ardente sarà allestita nel cimitero cittadino a partire dalle ore 12:00.

Il cordoglio della comunità

Un dramma che ha lasciato sotto shock non solo la famiglia, gli amici e la fidanzata del giovane Carabiniere, ancora increduli per il drammatico episodio, ma anche l’intera comunità di Marina di Camerota dove il 32enne ha perso la vita.

Tanti i messaggi di cordoglio indirizzati ai familiari da tutti coloro che hanno appreso la terribile notizia e che hanno voluto esprimere il dolore per la perdita del giovane Alberto, troppo presto strappato alla vita.