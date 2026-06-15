Cilento

Monitoraggio del litorale: intervento della Guardia Costiera a Baia Arena e controlli sulla pesca ad Acciaroli

Blitz della Guardia Costiera di Acciaroli: sgomberate attrezzature balneari abusive a Baia Arena (Montecorice). Controlli anche sui pescherecci nel porto di Acciaroli.

Comunicato Stampa
Guardia Costiera

Nell’ambito della costante attività di monitoraggio e controllo del litorale di competenza, il personale del dipendente Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli, nelle prime ore della mattinata di domenica, è intervenuto in località Baia Arena del Comune di Montecorice.

Qui i militari hanno accertato il posizionamento preventivo di attrezzature balneari da parte di una ditta individuale, in totale assenza dei relativi utenti.

A seguito dell’accertamento, il personale militare della Guardia Costiera ha provveduto a:

  • Lo sgombero immediato dell’area interessata;
  • Il sequestro amministrativo delle attrezzature rinvenute sul demanio;
  • L’elevazione della prevista sanzione amministrativa a carico del trasgressore.

La Guardia Costiera richiama tutti gli operatori del settore al rigoroso rispetto delle ordinanze sindacali vigenti, che vietano tassativamente l’occupazione preventiva degli arenili liberi mediante il posizionamento di arredi balneari in assenza dei clienti, consentendone l’installazione esclusivamente in presenza del richiedente e per l’immediata fruizione degli stessi.

Verifiche sulla pesca nel porto di Acciaroli

Nel corso della medesima attività di vigilanza, e nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale in materia di pesca, il personale militare ha inoltre effettuato diversi controlli sui pescherecci in arrivo nel porto di Acciaroli, verificando con attenzione la regolarità delle operazioni di sbarco del pescato e la conformità alle disposizioni vigenti.

Intensificati i controlli per la stagione balneare

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controlli predisposto dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in concomitanza con l’avvio della stagione balneare.

In questo periodo dell’anno, infatti, l’attività di vigilanza viene ulteriormente intensificata sia lungo il litorale sia negli specchi acquei di competenza, con particolare attenzione a:

  • Tutela del demanio marittimo;
  • Sicurezza della navigazione e della balneazione;
  • Rispetto delle norme poste a salvaguardia dell’ambiente costiero.

L’obiettivo principale resta quello di prevenire e contrastare i fenomeni di abusivismo e l’occupazione irregolare delle aree demaniali, garantendo al tempo stesso il rispetto delle regole e la corretta fruizione del patrimonio costiero da parte dell’intera collettività.

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