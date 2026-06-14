Calcio

Serie C 2026/27: le date ufficiali della stagione e le probabili avversarie della Salernitana nel girone C

La Lega Pro ufficializza le date del campionato di Serie C 2026/27. Ecco il calendario della stagione e le avversarie della Salernitana nel girone meridionale.

Antonio Pagano
Salernitana Arechi

La Lega Pro, attraverso un comunicato, ha ufficializzato le date della prossima stagione di Serie C, un’annata che si preannuncia pronta a regalare emozioni e a coinvolgere piazze storiche e squadre ambiziose lungo tutta la penisola.

Il campionato di Serie C 2026/27 inizierà domenica 23 agosto 2026 e terminerà domenica 25 aprile 2027. Una sosta è in programma per domenica 27 dicembre 2026, mentre sono previsti tre turni infrasettimanali, ancora da definire. La Coppa Italia di Serie C prenderà invece il via con il primo turno eliminatorio domenica 16 agosto 2026.

Le date dei campionati Primavera 3 e Primavera 4

Il comunicato della Lega Pro ha definito anche la programmazione per i tornei giovanili. Il campionato Primavera 3 – “Dante Berretti” prenderà il via sabato 19 settembre 2026 per poi terminare sabato 10 aprile 2027. Anche il campionato Primavera 4 seguirà la stessa identica programmazione, con il fischio d’inizio fissato per sabato 19 settembre 2026 e la conclusione prevista per sabato 10 aprile 2027.

Salernitana nel girone C: ecco le avversarie dei granata

Ai nastri di partenza ci sarà anche la Salernitana, vogliosa di ricominciare e dire la sua per tornare nella serie cadetta. Per quanto riguarda il girone dei granata, la Salernitana sarà inserita nel raggruppamento C insieme a:

Audace Cerignola, AZ Picerno, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Inter U23, Monopoli, Potenza, Savoia, Scafatese, Sorrento e Team Altamura (ad oggi).

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