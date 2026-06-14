Serie C 2026/27: le date ufficiali della stagione e le probabili avversarie della Salernitana nel girone C

La Lega Pro, attraverso un comunicato, ha ufficializzato le date della prossima stagione di Serie C, un’annata che si preannuncia pronta a regalare emozioni e a coinvolgere piazze storiche e squadre ambiziose lungo tutta la penisola.

Il campionato di Serie C 2026/27 inizierà domenica 23 agosto 2026 e terminerà domenica 25 aprile 2027. Una sosta è in programma per domenica 27 dicembre 2026, mentre sono previsti tre turni infrasettimanali, ancora da definire. La Coppa Italia di Serie C prenderà invece il via con il primo turno eliminatorio domenica 16 agosto 2026.

Il comunicato della Lega Pro ha definito anche la programmazione per i tornei giovanili. Il campionato Primavera 3 – “Dante Berretti” prenderà il via sabato 19 settembre 2026 per poi terminare sabato 10 aprile 2027. Anche il campionato Primavera 4 seguirà la stessa identica programmazione, con il fischio d’inizio fissato per sabato 19 settembre 2026 e la conclusione prevista per sabato 10 aprile 2027.

Salernitana nel girone C: ecco le avversarie dei granata

Ai nastri di partenza ci sarà anche la Salernitana, vogliosa di ricominciare e dire la sua per tornare nella serie cadetta. Per quanto riguarda il girone dei granata, la Salernitana sarà inserita nel raggruppamento C insieme a:

Audace Cerignola, AZ Picerno, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Inter U23, Monopoli, Potenza, Savoia, Scafatese, Sorrento e Team Altamura (ad oggi).