Parcheggiatori abusivi a Capaccio Paestum: blitz della Municipale, scattano Daspo e multe

Continua senza sosta l’azione di controllo del territorio e di contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa a Capaccio Paestum. Nella giornata di domenica 14 maggio, gli agenti della Polizia Municipale, diretti dal Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, hanno portato a termine un’operazione mirata sul litorale marittimo e nei punti di maggiore affluenza turistica, finalizzata alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dell’abusivismo.

L’attività, condotta anche attraverso servizi dissimulati in abiti civili per operare con maggiore efficacia, ha permesso di azzerare i rischi per gli automobilisti: grazie al tempestivo intervento e alla costante presenza degli agenti sul campo, non si è registrato alcun furto a danno delle auto in sosta per l’intera durata del servizio.

I controlli e i soggetti identificati

Nel corso delle verifiche, la Polizia Municipale ha intercettato e sanzionato due parcheggiatori abusivi che operavano rispettivamente in località Varolato (zona Pontile) e in località Paestum (zona Archeologica). I soggetti identificati sono:

Un cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina di 48 anni, regolare sul territorio nazionale;

Un cittadino italiano di 49 anni residente ad Agropoli.

Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Sanzioni, sequestri e Daspo Urbano

A carico di entrambi i trasgressori è scattata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), che prevede il pagamento di una somma da 769 a 3.095 euro. Contestualmente, gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo delle somme di denaro rinvenute, finalizzato alla confisca dei proventi dell’attività illecita.

A tutela della sicurezza urbana e del decoro della città, sono stati applicati anche due contestuali ordini di allontanamento (Daspo urbano) ai sensi del Decreto Legge 14/2017. Nei confronti del cittadino extracomunitario è stata inoltre elevata una sanzione per ubriachezza molesta ai sensi dell’art. 688 del Codice Penale.

La dichiarazione del Sindaco