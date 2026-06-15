Parcheggiatori abusivi a Capaccio Paestum: blitz della Municipale, scattano Daspo e multe

Continua senza sosta l’azione di controllo del territorio e di contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa a Capaccio Paestum. Nella giornata di domenica 14 maggio, gli agenti della Polizia Municipale, diretti dal Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, hanno portato a termine un’operazione mirata sul litorale marittimo e nei punti di maggiore affluenza turistica, finalizzata alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dell’abusivismo.
L’attività, condotta anche attraverso servizi dissimulati in abiti civili per operare con maggiore efficacia, ha permesso di azzerare i rischi per gli automobilisti: grazie al tempestivo intervento e alla costante presenza degli agenti sul campo, non si è registrato alcun furto a danno delle auto in sosta per l’intera durata del servizio.
I controlli e i soggetti identificati
Nel corso delle verifiche, la Polizia Municipale ha intercettato e sanzionato due parcheggiatori abusivi che operavano rispettivamente in località Varolato (zona Pontile) e in località Paestum (zona Archeologica). I soggetti identificati sono:
- Un cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina di 48 anni, regolare sul territorio nazionale;
- Un cittadino italiano di 49 anni residente ad Agropoli.
Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.
Sanzioni, sequestri e Daspo Urbano
A carico di entrambi i trasgressori è scattata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), che prevede il pagamento di una somma da 769 a 3.095 euro. Contestualmente, gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo delle somme di denaro rinvenute, finalizzato alla confisca dei proventi dell’attività illecita.
A tutela della sicurezza urbana e del decoro della città, sono stati applicati anche due contestuali ordini di allontanamento (Daspo urbano) ai sensi del Decreto Legge 14/2017. Nei confronti del cittadino extracomunitario è stata inoltre elevata una sanzione per ubriachezza molesta ai sensi dell’art. 688 del Codice Penale.
La dichiarazione del Sindaco
“Esprimo il mio vivo plauso e il ringraziamento dell’intera Amministrazione al Comandante Maggiore Antonio Rinaldi e a tutte le donne e gli uomini della nostra Polizia Municipale per la brillante operazione condotta sul litorale e nell’area dei templi.
La sicurezza urbana, la tutela dei nostri concittadini e la salvaguardia dell’immagine della nostra città agli occhi dei tantissimi turisti che la frequentano rappresentano per noi una priorità assoluta. Tolleranza zero verso chi pensa di poter lucrare illegalmente sul nostro territorio occupando spazi pubblici e infastidendo automobilisti e visitatori.
Il dato più importante di questa giornata, oltre alle sanzioni e ai Daspo comminati, è che grazie a questo servizio mirato e dissimulato non si è registrato alcun furto a danno delle auto parcheggiate. Questo dimostra l’efficacia di un controllo attento e dinamico, capace di fare reale prevenzione. Continueremo a investire in sicurezza e a mantenere altissima la guardia, lavorando in sinergia con tutte le Forze dell’ordine per garantire che Capaccio Paestum resti una città accogliente, ordinata e sicura per tutti”.