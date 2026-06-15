Accessibilità e viabilità nel Cilento e nel Golfo di Policastro: la denuncia di Confesercenti Salerno

Confesercenti Provinciale Salerno esprime forte preoccupazione per le gravi criticità legate alla viabilità che continuano a penalizzare, in modo ormai cronico, l’area del Golfo di Policastro e del Basso Cilento. Un territorio che vive essenzialmente di turismo e che, proprio nei mesi cruciali da aprile a ottobre, dovrebbe garantire accessibilità, sicurezza e accoglienza a residenti e visitatori.

«Nessuno mette in discussione la necessità dei lavori né l’operatività degli enti preposti» dichiara Raffaele Esposito, presidente di Confesercenti Provinciale Salerno. «Ma esiste una tempistica da rispettare: non è accettabile che cantieri infiniti, semafori, deviazioni e restringimenti di carreggiata continuino a compromettere l’accesso a territori che rappresentano un patrimonio naturalistico e turistico di valore nazionale».

Focus sulle criticità: i nodi della Bussentina e della Cilentana

Particolarmente critica la situazione lungo la Bussentina, dove questo fine settimana si sono puntualmente verificati disagi con code lunghissime di auto, e per la Cilentana, in prossimità dello svincolo di Massicelle, dove la presenza di semafori e restringimenti creano quotidiani rallentamenti che scoraggiano il turismo di prossimità, sia regionale che interregionale.

«Questi sistemi – aggiunge Esposito – sono di fatto anti-turismo: disincentivano chi sceglie il Cilento e il Golfo di Policastro per un weekend o per le proprie ferie, danneggiando un’economia che vive di accoglienza e mobilità fluida».

L’appello agli amministratori locali e la richiesta di interventi

Confesercenti sottolinea inoltre l’assenza di una reazione adeguata da parte di molti amministratori locali.

«Ci dispiace constatare la mancanza di indignazione da parte di chi dovrebbe difendere il proprio territorio. Troppi fanno finta di non vedere criticità che invece sono sotto gli occhi di tutti. Noi siamo pronti a intraprendere una battaglia di rispetto e dignità, sia per chi vive questi luoghi tutto l’anno, sia per le imprese che con sacrificio portano avanti attività fondamentali per l’economia locale».

Confesercenti Provinciale Salerno ribadisce che il territorio deve essere pronto e pienamente fruibile nei mesi turistici, senza eccezioni.