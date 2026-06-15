Blitz antidroga a Capaccio Paestum: arrestato pusher con oltre un chilo di stupefacenti

Il 10 Giugno, durante un servizio di controllo del territorio specificamente finalizzato al contrasto del traffico di droga nel comune di Capaccio Paestum, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno tratto in arresto un cittadino straniero. L’uomo è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinata al mercato locale.

L’atteggiamento sospetto e la perquisizione

A far scattare il blitz è stato l’atteggiamento particolarmente nervoso e sospetto dell’uomo, che ha indotto i poliziotti a procedere immediatamente a un controllo approfondito e alla successiva perquisizione personale. L’intuito degli agenti ha trovato rapida conferma: l’attività di Polizia ha infatti consentito di rinvenire e sequestrare un vero e proprio “supermarket” della droga, già confezionata e pronta per la vendita al dettaglio.

Il bilancio del sequestro: oltre 1 kg di droga e contanti

Il peso complessivo della sostanza stupefacente sequestrata supera un chilogrammo. La droga era già suddivisa in numerosi involucri e confezioni, pronta per invadere le piazze di spaccio della zona.

Nel dettaglio, i poliziotti hanno sigillato: Eroina, Crack, Cocaina, Marijuana e Hashish. Nel corso delle operazioni, gli agenti del Commissariato di Battipaglia hanno inoltre rinvenuto e sottoposto a sequestro la somma di 520 euro in contanti, ritenuta dagli inquirenti il provento diretto dell’attività illecita di spaccio.