Cilento

Blitz antidroga a Capaccio Paestum: arrestato pusher con oltre un chilo di stupefacenti

Scoperto un vero e proprio supermarket della droga pronto per il dettaglio. Leggi i dettagli dell'operazione

Comunicato Stampa

Il 10 Giugno, durante un servizio di controllo del territorio specificamente finalizzato al contrasto del traffico di droga nel comune di Capaccio Paestum, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno tratto in arresto un cittadino straniero. L’uomo è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinata al mercato locale.

L’atteggiamento sospetto e la perquisizione

A far scattare il blitz è stato l’atteggiamento particolarmente nervoso e sospetto dell’uomo, che ha indotto i poliziotti a procedere immediatamente a un controllo approfondito e alla successiva perquisizione personale. L’intuito degli agenti ha trovato rapida conferma: l’attività di Polizia ha infatti consentito di rinvenire e sequestrare un vero e proprio “supermarket” della droga, già confezionata e pronta per la vendita al dettaglio.

Il bilancio del sequestro: oltre 1 kg di droga e contanti

Il peso complessivo della sostanza stupefacente sequestrata supera un chilogrammo. La droga era già suddivisa in numerosi involucri e confezioni, pronta per invadere le piazze di spaccio della zona.

Nel dettaglio, i poliziotti hanno sigillato: Eroina, Crack, Cocaina, Marijuana e Hashish. Nel corso delle operazioni, gli agenti del Commissariato di Battipaglia hanno inoltre rinvenuto e sottoposto a sequestro la somma di 520 euro in contanti, ritenuta dagli inquirenti il provento diretto dell’attività illecita di spaccio.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.