S.S. 18 tra Policastro e Torre Orsaia: solchi sull’asfalto e incuria, scatta la segnalazione urgente

Una segnalazione inviata da Mario Fortunato al Consigliere con delega alla Viabilità della Provincia di Salerno , sullo stato di degrado e criticità della sicurezza stradale lungo la S.S. 18 (tratto Policastro – Scalo di Torre Orsaia).

Tale arteria è fondamentale per la viabilità locale: serve i residenti dei comuni di Santa Marina, San Giovanni a Piro, Torre Orsaia e Rofrano, rappresentando al contempo uno snodo cruciale per i flussi turistici diretti verso Scario e le aree limitrofe.

Asfalto non ripristinato a regola d’arte e solchi pericolosi

Si segnala, con crescente preoccupazione, che a seguito dei recenti lavori di posa di condotte di servizio, il manto stradale non è stato ripristinato a regola d’arte. Purtroppo, non è la prima volta che si riscontrano tali carenze: già in passato analoghi interventi infrastrutturali avevano lasciato il tracciato in condizioni simili, richiedendo l’intervento della cittadinanza affinché venisse garantita la sicurezza.

Attualmente, la criticità si ripresenta: la presenza di un solco longitudinale, parallelo al margine della carreggiata, costringe gli automobilisti a deviare dalla propria corsia, invadendo spesso la semicarreggiata opposta. Tale condizione risulta particolarmente pericolosa a causa della conformazione del tracciato, caratterizzato da curve strette e scarsa visibilità.

Carenza di manutenzione ordinaria e segnaletica divelta

A tale problematica si aggiunge un quadro di manutenzione ordinaria insufficiente: la proliferazione di rovi e canne lungo i margini ostruisce la visuale e, in alcuni punti, copre la segnaletica verticale, rendendo incerta la lettura delle indicazioni.

Si segnala, inoltre, la presenza di un segnale di pericolo (curve pericolose) divelto e non ancora ripristinato, venendo meno alla fondamentale funzione di prevenzione, oltre a evidenti segni di cedimento strutturale del manto che richiederebbero un monitoraggio tecnico immediato.

L’appello: «Indifferibile un intervento risolutivo prima del picco stagionale»

Considerando l’imminente intensificazione del traffico stagionale e il transito costante di mezzi pesanti diretti alle attività di rimessaggio in località Hangar, appare indifferibile un intervento risolutivo.

L’obiettivo della presente è sollecitare un sopralluogo tecnico e un piano di ripristino che garantisca la sicurezza degli utenti e la corretta chiusura dei cantieri. Siamo certi che codesta Amministrazione, attenta alle esigenze del territorio e alla prevenzione dei rischi, vorrà attivarsi prontamente per evitare che il ripetersi di tali mancanze metta a repentaglio l’incolumità pubblica.