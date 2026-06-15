Cilento

Ascea: revocata la nomina al vicesindaco Pietro D’Angiolillo

Il Sindaco Stefano Sansone firma il decreto di revoca e ritira tutte le deleghe: «Scelta necessaria per garantire coesione, efficienza e unità di indirizzo».

Comunicato Stampa

Il Sindaco di Ascea, Stefano Sansone, ha firmato in data odierna il decreto sindacale di revoca della nomina ad assessore e vicesindaco dell’avv. Pietro D’Angiolillo, con contestuale ritiro delle deleghe conferite.

Il provvedimento, immediatamente efficace, riguarda nello specifico le deleghe a:

  • Bilancio e Programmazione economica
  • Patrimonio
  • Lavori Pubblici
  • Personale
  • Politiche agricole e forestali
  • Politiche per le frazioni

La decisione arriva a seguito del venir meno del rapporto fiduciario necessario alla permanenza nell’incarico assessorile e vicariale, anche alla luce delle divergenze emerse nel corso dell’attività amministrativa e manifestate pubblicamente in più occasioni dall’ex vicesindaco. Come previsto dal decreto, fino alla nomina di un nuovo assessore, le attività politico-amministrative relative alle deleghe revocate faranno capo direttamente al Sindaco.

Le parole del Sindaco Stefano Sansone: «Scelta esclusivamente politica»

“Si tratta di una decisione assunta con senso di responsabilità e nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione e della comunità di Ascea”, dichiara il Sindaco Stefano Sansone. “Il rapporto tra il Sindaco e i componenti della Giunta si fonda necessariamente sulla fiducia, sulla condivisione degli indirizzi politico-amministrativi e sulla coesione dell’azione di governo. Quando queste condizioni vengono meno, è dovere del Sindaco intervenire per garantire efficienza, operatività e continuità amministrativa”.

“Questa scelta non ha carattere personale, né va intesa come una valutazione sulle qualità umane e professionali dell’avv. D’Angiolillo”, prosegue Sansone. “È una valutazione esclusivamente politica e amministrativa, legata alla necessità di assicurare un indirizzo unitario alla Giunta e di portare avanti con chiarezza il programma sulla base del quale abbiamo ricevuto la fiducia dei cittadini”.

I prossimi passi istituzionali

Il decreto sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile e trasmesso alla Prefettura di Salerno per opportuna conoscenza.

“Il lavoro dell’Amministrazione prosegue senza rallentamenti”, conclude il Sindaco. “Ci sono progetti importanti in corso, procedimenti delicati da seguire e obiettivi da raggiungere. La priorità resta Ascea: il governo del territorio, i servizi, le opere pubbliche, la programmazione e il rispetto degli impegni assunti con la comunità”.

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