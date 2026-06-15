Cilento

Incidente sul lavoro a Casal Velino: operatore ecologico precipita in un pozzo

L'uomo stava tagliando l'erba nei pressi della sede comunale quando è caduto nella cavità. Trasferito d'urgenza all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania.

Chiara Esposito

Incidente sul lavoro a Casal Velino. Questa mattina, nei pressi della sede comunale, un operatore ecologico è rimasto ferito mentre svolgeva le sue mansioni di pulizia del territorio.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio stava tagliando l’erba quando non si sarebbe accorto della presenza di un pozzo, ed è quindi precipitato al suo interno, riportando diverse ferite.

L’arrivo dei soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, che hanno provveduto al trasferimento d’urgenza del malcapitato presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente anche i Carabinieri e la Polizia Municipale per effettuare i rilievi e tutti gli accertamenti del caso necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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