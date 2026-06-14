Feldi Eboli: una stagione da record tra 250 iscritti e vent’anni di storia

Si è conclusa ieri, sui campi di via Fontanelle, una stagione sportiva ricca di soddisfazioni per la NAGC Calcio – Feldi Eboli, realtà che da vent’anni rappresenta un punto di riferimento per il calcio giovanile del territorio.

Vent’anni di successi: la crescita del progetto sportivo

Un’annata vissuta con grande intensità, caratterizzata da passione, impegno e divertimento, che ha visto protagonisti centinaia di giovani atleti impegnati nel proprio percorso di crescita sportiva e personale. Un traguardo ancora più significativo se si considera l’importante percorso compiuto dalla società negli ultimi due decenni: dagli 80 iscritti del 2006 agli attuali 250 tesserati, numeri che testimoniano la continua crescita del progetto sportivo.

Il ringraziamento a famiglie, staff e al presidente Masala

La società ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai ragazzi e alle loro famiglie per la fiducia e il sostegno dimostrati durante tutto l’anno, così come agli educatori e agli allenatori che, con professionalità e dedizione, hanno accompagnato i giovani atleti dentro e fuori dal campo, contribuendo alla loro formazione umana e sportiva.

Un riconoscimento particolare è stato espresso nei confronti del presidente Emilio Masala, figura centrale nello sviluppo della NAGC Calcio – Feldi Eboli, che continua a promuovere una visione dello sport fondata sui valori dell’inclusione, del rispetto e della crescita personale.

Sguardo al futuro: a fine agosto tornano gli Open Day

Archiviata una stagione ricca di emozioni, la società si concede ora una breve pausa estiva. Lo sguardo è però già rivolto al futuro: a fine agosto prenderanno il via gli Open Day, appuntamento dedicato a tutti i ragazzi che vorranno avvicinarsi al mondo NAGC e diventare parte di una grande famiglia sportiva che da vent’anni continua a crescere.

Con l’augurio di una serena estate a tutti i tesserati e alle loro famiglie, la NAGC Calcio – Feldi Eboli dà appuntamento alla prossima stagione, pronta a scrivere nuove pagine della propria storia.