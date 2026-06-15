Terzo nido di tartaruga Caretta Caretta in Cilento: scoperta sulla spiaggia di Baia Arena a Montecorice

Il Cilento si conferma uno dei principali siti di nidificazione lungo tutto il litorale Campano per la tartaruga Caretta caretta. Un nuovo nido è stato infatti individuato all’alba sulla spiaggia di Baia Arena, nel comune di Montecorice, durante le attività di monitoraggio previste dal progetto Turtlenest.

Con questo ritrovamento salgono a quattro i nidi censiti in Campania dall’inizio della stagione, tre dei quali localizzati proprio nel territorio cilentano, insieme a quelli di Castellabate e Marina di Camerota. Un dato che conferma la crescente presenza della specie lungo questo tratto di costa.

La scoperta e il trasferimento delle uova in zona sicura

La scoperta è stata effettuata da Daniela Guariglia, referente locale del progetto Turtlenest, impegnata nel consueto controllo dell’arenile finalizzato all’individuazione di tracce e siti di deposizione.

Il nido è stato rinvenuto in una situazione pericolosa nei pressi della battigia, esposta quindi al rischio di mareggiate e alla presenza dei bagnanti. Per questo motivo si è proceduto all’immediato trasferimento delle uova in un’area più sicura, situata nei pressi della duna.

Monitoraggio costante fino alla schiusa

In questa nuova collocazione il nido resterà costantemente monitorato e protetto fino al momento della schiusa, grazie al fondamentale supporto degli esperti della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Il nuovo ritrovamento rappresenta un altro importante traguardo e conferma il riconoscimento della costa cilentana come habitat ideale per la riproduzione di questa specie protetta.