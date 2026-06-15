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Terzo nido di tartaruga Caretta Caretta in Cilento: scoperta sulla spiaggia di Baia Arena a Montecorice

La costa cilentana si conferma tra i principali siti di nidificazione in Campania. Le uova sono state messe in sicurezza per evitare il rischio mareggiate.

Manuel Chiariello

Il Cilento si conferma uno dei principali siti di nidificazione lungo tutto il litorale Campano per la tartaruga Caretta caretta. Un nuovo nido è stato infatti individuato all’alba sulla spiaggia di Baia Arena, nel comune di Montecorice, durante le attività di monitoraggio previste dal progetto Turtlenest.

Con questo ritrovamento salgono a quattro i nidi censiti in Campania dall’inizio della stagione, tre dei quali localizzati proprio nel territorio cilentano, insieme a quelli di Castellabate e Marina di Camerota. Un dato che conferma la crescente presenza della specie lungo questo tratto di costa.

La scoperta e il trasferimento delle uova in zona sicura

La scoperta è stata effettuata da Daniela Guariglia, referente locale del progetto Turtlenest, impegnata nel consueto controllo dell’arenile finalizzato all’individuazione di tracce e siti di deposizione.

Il nido è stato rinvenuto in una situazione pericolosa nei pressi della battigia, esposta quindi al rischio di mareggiate e alla presenza dei bagnanti. Per questo motivo si è proceduto all’immediato trasferimento delle uova in un’area più sicura, situata nei pressi della duna.

Monitoraggio costante fino alla schiusa

In questa nuova collocazione il nido resterà costantemente monitorato e protetto fino al momento della schiusa, grazie al fondamentale supporto degli esperti della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Il nuovo ritrovamento rappresenta un altro importante traguardo e conferma il riconoscimento della costa cilentana come habitat ideale per la riproduzione di questa specie protetta.

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